Sătenii devastați de cele mai mari incendii din istoria Spaniei au câștigat peste 460 de milioane de euro la Loteria de Crăciun

Imagine din timpul extragerii Loteriei de Crăciun, poreclite „El Gordo” („Grăsanul”), unde sunt jucate 100.000 de numere. Foto: Profimedia Images

Cei 10.000 de locuitori ai unui sat din regiunea Castilla, Spania, au câștigat 468 de milioane de euro la o loterie organizată de Crăciun. Satul La Bañeza in Castilla y León a fost printre cele mai afectate localități de unele din cele mai dezastruoase incendii de pădure din istoria Spaniei, informează The Guardian.

„Câștigul la loterie, pe lângă faptl că e motiv de bucurie și emoții e un dar venit din cer pentru o comunitate care a avut atât de mult nevoie de așa ceva”, a spus primarul localității La Bañeza, Javier Carrera.

De asemenea, localnicii dintr-un sat învecinat - Villablino, unde cinci oameni au murit într-un accident de mină petrecut în luna martie, au achiziționat și ei biletul câștigător și urmează să-și încaseze premiul.

Incendiile devastatoare din luna august au distrus 55.000 de hectare de pădure din zona La Baneza. Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 8.000 au fost evacuate.

Marea Loterie de Crăciun din Spania e numită „El Gordo” („Grăsanul”). La loterie sunt jucate 100.000 de numere, fiecare dintre acestea repetându-se în 198 de „serii”. Fiecare serie e divizată, la rândul ei, în zecimi („decimos”).

Fiecare „decimo” valorează 20 de euro. Numărul câștigător însumează 400.000 de euro. Un total de 177 de „serii” câștigătoare s-au vândut în La Baneza, echivalentul unui premiu de 468.000 de euro.

Premiul de 468.000 de euro urmează să se împartă acum la toți localnicii. Una din cele mai răspândite superstiții legate de „El Gordo” este că, pentru a câștiga un premiu, trebuie să cumperi un bilet dintr-o zonă în care a avut loc o tragedie.