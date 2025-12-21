Rusia și-a amintit de acordul militar semnat de Ion Iliescu și Boris Elțîn, în 1994. Ce decizie s-a luat la Moscova

Decretul de la Moscova specifică încetarea și altor acorduri bilaterale de apărare. FOTO: Hepta

Rusia a anunțat că pune capăt unei serii de acorduri militare cu 11 națiuni occidentale, inclusiv Germania, Marea Britanie, Polonia, Bulgaria și România. Ordinul legal a fost făcut public pe portalul oficial al guvernului rus pentru acte de reglementare, potrivit Novinite.

Printre acordurile reziliate se numără și cel militar din 28 martie 1994, dintre România și Federația Rusă semnat de Ion Iliescu și Boris Elțîn.

Acest acord a fost precedat de tratatul bilateral de prietenie româno-sovietic, semnat la 5 aprilie 1991 între Ion Iliescu și Mihail Gorbaciov.

Decretul de la Moscova specifică încetarea și altor acorduri bilaterale de apărare, cum ar fi pactul dintre Ministerul Apărării din Rusia și Ministerul Apărării din Germania, semnat inițial la Moscova pe 13 aprilie 1993, și un acord similar cu Ministerul Apărării Naționale din Polonia din 7 iulie 1993. Acordurile de cooperare cu Norvegia, semnate pe 15 decembrie 1995, sunt, de asemenea, afectate.

Alte acorduri vizate sunt cel cu Danemarca (8 septembrie 1994), cel cu Regatul Unit (18 martie 1997), cel cu Olanda (18 iunie 1997), cel cu Croația (18 decembrie 1998), cel cu Belgia (19 decembrie 2001) și cel cu Republica Cehă (16 aprilie 2002), reflectând o reducere amplă a colaborărilor formale de apărare ale Rusiei cu aliații occidentali, potrivit TASS.

În 1992, Moscova și Sofia au semnat un Tratat de Relații Prietenoase și Cooperare, care a pus bazele relațiilor bilaterale de după Războiul Rece. Acest tratat, semnat pe 4 august, a permis ambelor țări să urmărească proiecte comune, inclusiv în sectorul apărării. Prin încheierea actuală a acordurilor, Moscova semnalează o abatere de la cadrele de cooperare militară cu țările NATO incluse pe listă.

De ce a semnat Ion Iliescu un acord militar cu Boris Elțîn

Acordul din 1994 între România și Rusia era unul specific politicii externe a statelor din fostul bloc comunist care încercau să se apropie de NATO, dar să mențină o relație pragmatică în ceea ce privește Federația Rusă, pentru a nu provoca tensiuni geopolitice.

Un aspect important al acestui acord era faptul că el nu reprezenta un pact de apărare, ci un cadru generic de cooperare militară, astfel încât aspirațiile occidentale să nu stârnească furia Moscovei.

În ciuda faptului că România a fost prima dintre fostele țări ale Pactului de la Varșovia care a semnat, la 26 ianuarie 1994, Parteneriatul pentru Pace, inițiat de SUA și văzut ca o rampă de lansare către aderarea la NATO, două luni mai târziu, la 31 martie 1994, România a semnat și un tratat de cooperare militară cu Federația Rusă.

La 1 martie 1994, într-un interviu acordat CNN, la întrebarea: „Doriți o alianță cu NATO sau o relație strânsă de securitate cu Rusia?”, președintele Ion Iliescu a răspuns: "Urmărim ambele posibilități”.

Toate acestea, sunt relatate într-un interviu, de fostul președinte Emil Constantinescu care a precizat că în aprilie 1996, Ion Iliescu a fost aproape de a semna un tratat cu Federația Rusă în aceleași termeni ca în 1991.

Potrivit acestuia, Kremlinul își rezerva dreptul de a avea un cuvânt de spus în ceea ce privește alianțele României. La 5 aprilie 1991, la invitația lui Mihail Gorbaciov, președintele Ion Iliescu a efectuat o vizită amicală la Moscova și a semnat Tratatul româno-sovietic.

Tentativa de lovitură de stat sovietică din 1991 (19-20 august 1991) și dizolvarea URSS (25 decembrie 1991) au împiedicat ratificarea acesteia în Parlamentul României.

“Dacă tratatul respectiv ar fi fost ratificat, România nu ar fi mai putut deveni membră a Alianței Nord-Atlantice. Ministrul de Externe, Evgheni Primakov, fost șef al serviciilor secrete rusești, a venit la București pentru a parafa noul tratat pe 27 aprilie 1996. În calitatea mea de lider al Convenției Democrate din România și principal candidat la alegerile prezidențiale, am reacționat ferm la o conferință de presă. Teama unei reacții negative din partea publicului l-a determinat pe Ion Iliescu să dea înapoi”, a precizat Emil Constantinescu.