Ucraina devine o națiune de văduve și orfani, confruntându-se cu o "catastrofă" demografică

Natalitatea Ucrainei este în scădere de ani de zile şi, în prezent, a ajuns la zero. Sursa foto: Getty Images

Pe măsură ce războiul din Ucraina intră în al patrulea an, rata natalității din țară se prăbușește, tot mai multe persoane confruntându-se cu probleme de fertilitate sau amânând decizia de a avea copii, a relatat CNN. În același timp, pierderile de pe front cresc, iar milioane de oameni care au fugit ca refugiați şi s-au stabilit în străinătate – aproape 200.000 au găsit protecție în România, unde formează în principal familii mono-parentale şi poveştile lor sunt sfâşietoare. Şi, în total, de la începutul invaziei Rusiei, Ucraina a pierdut aproximativ 10 milioane de oameni. Statisticile arată că Ucraina traversează una dintre cele mai grave crize demografice din lume.

Olena Bilozerska și soțul ei au știut dintotdeauna că își doresc copii. Ea avea 34 de ani și erau pregătiți să încerce să devină părinți când, a izbucnit războiul în estul Ucrainei în 2014, potrivit sursei citate. Cuplul s-a alăturat luptei și a decis că un copil va trebui să aștepte. Când Bilozerska a părăsit armata, avea 41 de ani și medicii i-au spus că șansele ei de a concepe erau aproape nule. Era prea târziu.

"Este o catastrofă. Nicio țară nu poate exista fără oameni. Chiar și înainte de război, densitatea populației din Ucraina era scăzută (și) distribuită foarte inegal", a declarat Ella Libanova, o importantă demografă ucraineană, pentru CNN.

Ella Libanova a mai precizat că Ucraina a pierdut aproximativ 10 milioane de oameni de la începutul războiului – fie pentru că au fost uciși, au părăsit țara sau trăiesc în zone aflate sub ocupație rusă. Și, deși natalitatea țării este în scădere de ani de zile – o tendință comună în toată Europa – acum, a ajuns practic la zero.

Agresiunea neprovocată a Rusiei a forțat milioane de ucraineni să își pună viața în așteptare. Dar pentru multe femei, această decizie poate avea un cost enorm.

Când s-a întors de pe front, Olena Bilozerska a aflat că șansele ei de a avea un copil erau de cel mult 5%.

"Medicii mi-au sfătuit să nu pierd timpul și să recurg imediat la un ovul donat", a mărturisit aceasta. Nefiind încântată de această idee, totuşi, ea a început un tratament de fertilitate, chiar dacă șansele erau foarte mici.

"Soldații trăiesc ziua de azi. Trăiesc pentru a vedea seara, pentru a vedea ziua următoare. Au nevoi urgente – de unde să obțină bani pentru drone, pentru reparații auto. Nu planifică nimic pentru viitor", a precizat Olena Bilozerska pentru jurnaliştii CNN la Kiev.

Ulterior, ucraineanca a mai făcut următoarele precizări: "Consider că este datoria mea morală să le spun femeilor (militare) că, dacă vor să aibă copii în viitor, le-aș sfătui să se examineze și să își congeleze ovulele. Îmi împărtășesc povestea pentru ca mai puține femei să ajungă într-o astfel de situație dificilă".

Pentru a maximiza șansele de succes ale unei proceduri de fertilizare in vitro (FIV), medicii încearcă de obicei să recupereze între 10 și 15 ovule în fiecare ciclu. În cazul Olenei Bilozerska, au reușit să obțină doar unul, avertizând-o imediat că șansele ca acesta să fie sănătos erau mici. După fertilizarea cu sperma soțului ei, au avertizat-o din nou: riscurile ca procedura să nu funcționeze erau mari.

Jurnaliştii de la CNN au mai scris că următoarele câteva zile au fost o tortură pentru Olena şi soţul ei, care au aşteptat să afle dacă embrionul va supraviețui. Când a supraviețuit, Olena Bilozerska, pe atunci în vârstă de 42 de ani, era gata să își asume singura șansă de a avea un copil.

Atunci Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei. Ca ofițer militar cu pregătire completă, Bilozerska a fost imediat chemată înapoi pe front. Embrionul a rămas la Kiev, congelat și depozitat într-o bancă criogenică alături de alte aproximativ 10.000.

"M-am întors la război și mi-era atât de teamă că clinica va fi bombardată, încât am sunat la clinică și am întrebat ce se va întâmpla, dacă banca criogenică va fi dusă în străinătate, dacă era în siguranță", a mai precizat Bilozerska pentru CNN.

Ea a fost asigurată că clinica avea un perete întărit care proteja embrionii. Nu ar fi rezistat unui impact direct, dar i-ar fi protejat de șrapnel și de resturi.

Dr. Valery Zukin este unul dintre pionierii medicinei reproductive din Ucraina și directorul clinicii unde a fost păstrat embrionul Bilozerska. Clinica se numește Nadiya, care înseamnă "Speranță" în limba ucraineană.

Specialistul a declarat pentru CNN că războiul are un impact devastator asupra ratei fertilității în Ucraina.

"Văd asta cu ochii mei. Observăm mai multe complicații, mai multe anomalii, mai multe dificultăți în ducerea sarcinii la termen", a spus dr. Valery Zukin, explicând că testele genetice de rutină efectuate pe embrionii avortați au revelat că incidența anomaliilor cromozomiale a crescut brusc de la începutul războiului.

Dr. Alla Baranenko, specialist în reproducere la clinica Nadiya, a declarat că observă tot mai multe cazuri de menopauză prematură la femeile tinere.

"Calitatea ovulelor este mai slabă, iar numărul lor este în scădere – și asta din cauza stresului, și nu este vorba doar de pacientele mele, ci și de donatoarele de ovule, care sunt femei fără probleme de reproducere. Și totuși, calitatea ovulelor lor este mai slabă", a spus ea, adăugând că și calitatea spermei bărbaților ucraineni, în special a celor care se întorc de pe front, este mai slabă.

"Păstrăm sperma de 30 de ani. Când comparăm calitatea spermei personalului militar de acum cu cea a bărbaților obișnuiți dinainte de război, aceasta este, desigur, mai slabă. Stresul afectează și bărbații, dar nu este vorba doar de stres, ci și de condițiile în care trăiesc".

Iryna Ivanova avea toate semnele caracteristice ale unei sarcini în stadiu incipient. Dar nu voia să-i spună soțului ei până nu era sigură. El era foarte încântat de posibilitatea de a avea copii, iar soţia lui nu voia să-i dea speranțe false, în cazul în care era o alarmă falsă.

Când a fost sigură că era însărcinată, era prea târziu să-i spună. Pavlo Ivanov, soțul ei, iubirea vieții ei și unul dintre piloții de elită F-16 din Ucraina, a fost ucis în misiune pe 12 aprilie 2025.

Când fiica ei s-a născut în decembrie, Ivanova a numit-o Yustyna – numele pe care cuplul l-a ales împreună când visa să aibă copii. Yustyna are ochii albastru deschis ai lui Pavlo și pare să fi moștenit calmul lui.

"Când i-am auzit plânsul, în acel prim moment, a fost ca și cum aș fi început să respir. Poți simți cea mai mare bucurie și cea mai mare durere, și te obișnuiești cu faptul că acestea fac parte din tine și din viața ta acum", a spus Ivanova pentru CNN, cu lacrimi curgând pe obraji.

Ucraina nu publică datele privind victimele, dar un raport publicat în ianuarie de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, un grup de reflecție cu sediul în SUA, a estimat că între 100.000 și 140.000 de ucraineni au fost uciși de la începutul invaziei pe scară largă, acum patru ani.

Vârsta relativ ridicată de recrutare în țară și scutirea celor mai tineri recruți de la front înseamnă că vârsta medie a unui soldat ucrainean este de aproximativ 43 de ani, semnificativ mai mare decât în multe țări occidentale.