„Ireversibil la scara oricărui timp uman”. Un om de știință dezvăluie cel mai bun și cel mai rău scenariu pentru Antarctica

Cercetarea în Antarctica s-a intensificat în ultimii ani. sursa foto: Getty

Oamenii de știință au subliniat cât de mari sunt mizele pe măsură ce schimbările climatice provocate de activitatea umană încălzesc rapid Antarctica. Un nou studiu publicat în revista Frontiers in Environmental Science modelează cele mai bune și cele mai rele scenarii de încălzire globală pentru Peninsula Antarctică, partea cea mai nordică a continentului, scrie Euronews.

Cercetătorii avertizează că viitorul continentului „depinde de alegerile pe care le facem astăzi”, susținând că reducerea emisiilor ar putea evita cele mai „importante și dăunătoare” efecte ale crizei climatice.

„Deși Antarctica este departe, schimbările de aici vor afecta restul lumii prin creșterea nivelului mării, conexiunile oceanice și atmosferice și modificările circulației”, a declarat profesoara Bethan Davies de la Newcastle University, autoarea principală a studiului. „Schimbările din Antarctica nu rămân în Antarctica”.

Care este „cel mai rău scenariu” pentru Antarctica?

Oamenii de știință au utilizat scenarii în care emisiile viitoare rămân scăzute (o creștere a temperaturii de 1,8°C față de nivelurile preindustriale până în 2100), mediu-ridicate (3,6°C) și foarte ridicate (4,4°C).

Aceștia au analizat opt aspecte diferite ale mediului Peninsulei Antarctice afectate de creșterea temperaturilor. Printre acestea se numără ecosistemele marine și terestre, gheața de pe uscat și cea marină, platformele de gheață, Oceanul Austral, atmosfera și evenimentele extreme, precum valurile de căldură.

În scenariile cu emisii ridicate, cercetătorii au concluzionat că Oceanul Austral se va încălzi mai rapid. Apele oceanice mai calde vor eroda gheața atât pe uscat, cât și pe mare, crescând riscul prăbușirii platformelor de gheață și accelerând creșterea nivelului mării.

Creșterea nivelului mării a fost mult timp asociată cu inundații costiere mai frecvente și cu accelerarea eroziunii țărmurilor. Pentru fiecare centimetru de creștere a nivelului mării, aproximativ șase milioane de oameni la nivel global sunt expuși riscului de inundații costiere.

În scenariul cu cele mai ridicate emisii, suprafața acoperită de gheață marină ar putea scădea cu 20%. Acest lucru va avea efecte majore asupra speciilor care depind de ea, precum krilul, o pradă esențială pentru balene și pinguini.

Încălzirea accentuată a oceanelor ar putea, de asemenea, să afecteze ecosistemele și să contribuie la fenomene meteo extreme. Mai multe evenimente meteorologice severe din ultimii ani au fost asociate cu arderea combustibililor fosili, inclusiv inundațiile mortale din Valencia din 2024 și furtunile musonice din Asia de anul trecut.

Cercetătorii au recunoscut că este dificil de prevăzut modul în care aceste schimbări de mediu combinate vor afecta animalele, dar este probabil ca multe specii să încerce să se deplaseze spre sud pentru a scăpa de temperaturile mai ridicate.

„Prădătorii cu sânge cald pot face față schimbărilor de temperatură, dar dacă prada lor nu reușește, vor muri de foame”, se arată în raport.

Schimbările climatice reprezintă, de asemenea, un risc pentru cercetarea științifică din Antarctica. Deteriorarea infrastructurii din cauza creșterii nivelului mării, a fenomenelor meteo extreme și a topirii gheții va face mai dificilă colectarea datelor necesare pentru a prognoza impactul viitor al încălzirii globale.

Cercetarea în Antarctica s-a intensificat în ultimii ani, oamenii de știință încercând chiar să construiască un zid de 150 de metri pentru a împiedica „Ghețarul Apocalipsei” să contribuie la inundații masive.

Poate reducerea emisiilor să salveze Antarctica?

„În acest moment, ne îndreptăm spre un viitor cu emisii medii spre mediu-ridicate”, spune Davies. „Un scenariu cu emisii mai scăzute ar însemna că, deși tendințele actuale de pierdere a gheții și evenimentele extreme ar continua, acestea ar fi mult mai atenuate decât într-un scenariu cu emisii ridicate”.

Davies adaugă că volumul gheții marine de iarnă ar scădea „doar ușor” față de nivelurile actuale, ceea ce ar însemna că creșterea nivelului mării ar fi limitată la câțiva milimetri. Majoritatea ghețarilor ar rămâne, de asemenea, recognoscibili, iar platformele de gheață care îi susțin ar fi menținute.

„Ceea ce mă îngrijorează cel mai mult în scenariul cu emisii ridicate este cât de permanente ar putea deveni aceste schimbări”, spune Davies. „Ar fi foarte dificil să refacem ghețarii și să readucem fauna care face Antarctica atât de specială. Dacă nu facem schimbări acum, strănepoții noștri vor fi cei care vor trăi cu consecințele”.