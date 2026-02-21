Un pensionar care și-a investit toate economiile într-o casă pe râu de 100.000 de euro a fost nevoit să o vândă cu 2 euro

Bărbatul intenționa să își petreacă anii de pensie pe râu. Foto: Getty Images

Un pensionar australian care visa la o bătrânețe liniștită pe apă a ajuns să-și vândă ambarcațiunea la un preț simbolic, după o schimbare bruscă de reglementare, scrie ouest-france.fr.

La finalul anului 2024, David Blundell, în vârstă de 76 de ani, și-a cumpărat o barcă locuibilă, botezată „Sunsets and Dreams”, pentru 160.000 de dolari australieni (aproximativ 95.000 de euro). Intenționa să își petreacă anii de pensie pe râu, bucurându-se de liniște și natură.

Planurile i-au fost însă date peste cap după ce autoritatea Maritime Safety Queensland a anunțat o nouă regulă: ambarcațiunile mai lungi de cinci metri nu mai pot rămâne ancorate pe Râul Noosa decât 28 de zile pe an. Restricția se aplică și în zonele de apă adiacente.

Blundell, unul dintre cei 25 de proprietari de bărci locuibile afectați de decizie, s-a trezit în imposibilitatea de a-și continua traiul pe râu. Depășirea perioadei legale de ancorare ar fi atras o amendă de peste 33.000 de dolari australieni (aproximativ 19.000 de euro).

Mutarea ambarcațiunii pe un alt curs de apă ar fi presupus costuri prea mari, astfel că pensionarul a decis să o scoată la licitație. Barca a fost listată cu un preț de pornire de un dolar australian și, în final, a fost adjudecată pentru doar doi dolari.

„Dintr-o dată, nu mai valorează nimic”

Proprietarii spun că noile restricții au transformat investițiile lor în pierderi masive. Fără posibilitatea de a ancora pe termen lung și fără resurse pentru relocare, bărcile și-au pierdut aproape complet valoarea.

Blundell consideră că decizia schimbă radical aspectul și comunitatea de pe râu și susține că mulți oameni își pierd astfel economiile strânse pentru pensie. Mai mulți proprietari au început demersuri pentru a convinge autoritățile să revină asupra măsurii sau, cel puțin, să ofere compensații financiare.