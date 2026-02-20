Un miliardar din Africa de Sud le dă câte 1.000 de dolari pe an oamenilor de pe insula unde are el resorturi de lux

Antreprenorul sud-african Mark Shuttleworth lansează un program inedit prin care va plăti locuitorii insulei Príncipe pentru a contribui la protejarea mediului FOTO: Profimedia Images/ Getty Images

Antreprenorul sud-african Mark Shuttleworth lansează un program inedit prin care va plăti locuitorii insulei Príncipe pentru a contribui la protejarea mediului. Asta înseamnă, în principal, că oamenii nu trebuie să arunce gunoaie și să aibă grijă de vegetație și faună. Insula, situată în largul coastei de vest a Africii, găzduiește mai multe resorturi de lux deținute de omul de afaceri.

Prin fundația sa, Faya, până la 3.000 de persoane, adică aproximativ 60% din populația adultă a insulei, vor primi plăți anuale de până la 20.000 de dobras (echivalentul a 958 de dolari), acordate în rate trimestriale. Suma este descrisă drept un „dividend natural” și are rolul de a recompensa implicarea comunității în protejarea biodiversității locale, potrivit Business Insider Africa.

Inițiativa este considerată primul program finanțat integral din surse private care urmărește conservarea resurselor naturale ale unei regiuni prin compensarea directă a locuitorilor.

Príncipe face parte din statul african São Tomé și Príncipe și este desemnată rezervație a biosferei de către UNESCO, datorită numărului mare de specii endemice.

Turismul susține conservarea

Shuttleworth, în vârstă de 52 de ani, a cumpărat în 2012 resortul Bom Bom, iar în prezent deține patru hoteluri pe insulă prin compania HBD Príncipe. Turiștii care se cazează în aceste unități plătesc o taxă de conservare de 25 de euro pe noapte, bani direcționați către proiecte de mediu și inițiative comunitare.

Pentru a beneficia de noul program, locuitorii trebuie să trăiască pe insulă de cel puțin opt ani și să își asume că nu desfășoară activități care afectează natura. În paralel, fonduri suplimentare vor fi alocate pentru locuințe, educație și dezvoltare socială.

Programul va debuta cu un proiect-pilot de trei ani, cu un buget estimat la 15 milioane de euro. La finalul perioadei, inițiatorii vor decide dacă modelul poate fi extins și în alte regiuni.

Inițiativa se înscrie într-o tendință mai amplă la nivel african, unde statele primesc finanțări condiționate de rezultate pentru protejarea pădurilor și a biodiversității. De exemplu, Gabon a devenit în 2021 prima țară africană care a primit 17 milioane de dolari pentru reducerea defrișărilor, în baza unui acord de 150 de milioane de dolari cu Central African Forest Initiative, un mecanism care urmărește combaterea schimbărilor climatice și generarea de beneficii economice pentru comunitățile locale.