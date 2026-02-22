Cod galben de ceață în București și în opt județe, până luni dimineață. Avertisment pentru șoferi și pietoni

<1 minut de citit Publicat la 23:08 22 Feb 2026 Modificat la 23:10 22 Feb 2026

Meteorologii au emis avertismente Cod galben de ceață pentru București și opt județe. Foto: Getty Images

Meteorologii au emis, duminică seară, avertismente Cod galben de ceață pentru Municipiul București și pentru șapte județe, zeci de localități fiind afectate de fenomenul instalat în urma creșterii anunțate a temperaturilor.

Astfel, în zona Capitalei, ceața va determina o vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

În funcție de condițiile locale, va fi favorizată formarea ghețușului.

Codul galben de ceață pentru București este în vigoare de duminică, ora 23:00, până luni, la ora 05:00.

Un alt Cod galben de ceață, cu valabilitate în același interval a fost emis pentru mai multe județe.

Este vorba de Ilfov, Ialomița, Argeș (unde sunt afectate de 28 de localități), Prahova (24 de localități), Călărași, Giurgiu, Teleorman și Dâmbovița (46 de localități).

Și în aceste județe meteorologii avertizează că vizibilitatea va fi redusă local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, fiind posibilă formarea ghețușului, în funcție de condițiile din zonă.