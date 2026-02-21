Climatolog: „Primăvara este încă departe”, iar luna martie este una „a contrastelor meteorologice”

sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez

Primăvara întârzie, iar episodul de iarnă care a adus ninsori și viscol în mai multe regiuni ale țării nu s-a încheiat încă. Profesorul universitar de climatologie Lucian Sfîcă, de la Universitatea din Iași, atrage atenția că sezonul rece își mai face simțită prezența, mai ales în sud-estul României.

„Primăvara este încă departe, mai ales din mijlocul acestui episod de iarnă. Vremea din această săptămână își face bilanțul astăzi pentru regiunile din Sud-Estul țării, în special unde ninsorile și viscolul vor mai continua”, a declarat Lucian Sfîcă.

Potrivit climatologului, ninsorile s-au extins și în nord-estul țării, însă ziua de duminică ar putea marca finalul acestor manifestări specifice iernii.

„Ninsorile sunt extinse și spre Nord-Estul țării, dar probabil că această zi este ultima cu manifestări de acest fel. Pentru că mâine condițiile de vreme se stabilizează și nu se mai întrevăd episoade similare, în special în regiunea de est și de sud a țării în săptămâna viitoare”, a explicat el.

Chiar dacă zonele de câmpie scapă de fenomenele severe, la munte iarna nu cedează complet.

„Totuși, în regiunea montană, carpatică, începutul de săptămână va marca un alt episod pasager de iarnă, dar din perspectiva fenomenelor extreme în regiunile critice – cele de câmpie, populate cu așezări mari – greul acestei ierni poate a trecut”, a precizat profesorul.

Lucian Sfîcă subliniază că valorile negative de temperatură la început de martie nu reprezintă o anomalie.

„Este perfect normal să avem valori negative de temperatură și la începutul lunii martie, pentru că luna martie este, prin excelență, o lună a contrastelor meteorologice. Extremele acestei luni variază de la minus 30 de grade Celsius în până la temperaturi care au depășit 25-30 de grade Celsius, mai ales spre sfârșitul lunii”, a explicat climatologul.

Pentru perioada următoare, vremea se va apropia de mediile climatologice specifice lunii martie.

„Pentru moment, vremea se anunță a fi mai aproape de normalul acestei luni (martie – n.r.), care se vor încadra în limita specifică, undeva între 0 și 10 grade Celsius”, a concluzionat Lucian Sfîcă.