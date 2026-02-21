Ninsori și viscol puternic în București și 16 județe: drumuri închise, circulație restricționată și zboruri amânate

A fost o noapte friguroasă, cu ninsori și viscol puternic. Foto: colaj capturi Antena 3 CNN

A nins și a viscolit toată noaptea în București și cele 16 județe aflate sub Cod galben. Nu a fost însă nevoie de ridicarea alertei la Cod portocaliu, un scenariu luat în calcul de directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) la Antena 3 CNN. Totuși, vremea severă a creat probleme în mai multe regiuni ale țării: cel puțin 12 drumuri naționale și județene au fost închise temporar, pe alte șosele se circulă restricționat și mai multe trenuri și zboruri au fost amânate.

A fost o noapte friguroasă, cu ninsori și viscol puternic. Temperaturile au scăzut până la -12 grade Celsius în noaptea care tocmai a trecut, în unele regiuni. Vremea rea a paralizat, similar episodului trecut, traficul, atât pe șosele, cât și cel cu trenul sau aerian.

Temperaturi resimțite înregistrate la ora 08:00:



-9 grade Rădăuți;

-9 grade Mahmudia;

-8 grade Suceava;

-8 grade Botoșani;

-8 grade Urziceni;

-8 grade Slobozia;

-8 grade Călărași;

-7 grade București;

-7 grade Brăila;

-7 grade Giurgiu;

-7 grade Fetești;

Drumuri închise, circulație restricționată

Pe Autostrada A2, la primele ore ale dimineții, se circulă cu dificultate din cauza vizibilității extrem de scăzute. Mașinile sunt însoțite de utilaje de la drumuri și echipaje de poliție, pentru ca traficul să se desfășoare în condiţii siguranță.

Se circulă cu mare dificultate și pe întreg sectorul de drum dintre Buzău și Brăila din cauza condițiilor meteo severe, a anunțat CNAIR. Pentru că viscolește puternic pe DN 2B și încă ninge, utilajele de deszăpezire nu fac față. Autoritățile recomandă să evitați deplasarea pe acest sector de drum dacă nu este o urgență absolută.

Probleme semnalate la această oră:

vizibilitate extrem de scăzută;

zăpadă pe carosabil: se formează rapid suluri de zăpadă care pot bloca mașinile mici;

vânt lateral puternic;

De asemenea, circulația autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone a fost restricționată temporar pe DN1D, pe sectorul cuprins între km 0+000 – km 42+330, Albești Paleologu (județul Prahova) – Urziceni (județul Ialomița) din cauza viscolului, zăpezii și a vizibilității reduse. CNIAR afirmă pe tronsonul de drum se acționează cu 2 ATB-uri și un autogreder.

În județul Ialomița au fost închise mai multe drumuri:

DN 21A Țăndărei - limită județul Brăila;

DJ 213 Chirana - limită cu județul Brăila;

DJ 201 B - Rasi Ciochina;

DJ 313 Horia - Axintele;

DJ 402 Hagiesti - Lilieci;

DJ 302 Movilita - Dragoesti si Movilita - Dridu;

DJ 102 H - Grindu - Colelia;

DJ 203 B Girbovi - Grindu;

DJ 102 h Milosesti - Reviga;

DJ 101U Maia - Fierbinți;

De asemenea, începând cu ora 06.00 au fost instituite următoarele restricții:

restricție pentru auto de peste 3,5 t pe DN 2C Slobozia - limita județul Buzău;

restricție pentru auto de peste 3,5 t DN 21 Slobozia - limită județul Brăila;

restricție pentru auto de peste 3,5 t pe DN2A Slobozia - Urziceni;

De asemenea, începând cu data de 21.02.2026, ora 02:30, se instituie restricție de circulație pentru autovehiculele cu MTMA ≥ 3,5 tone pe următorul sector de drum național: DN 2C, km 0+000 – km 48+000, între Costești și limita cu județul Ialomița (spre localitatea Tovărășia)

Viscolul antrenează zăpada de pe câmp, cu depuneri pe partea carosabilă și formare de polei. Rute ocolitoare recomandate: Urziceni – DN2A – Slobozia – Grivița.

Pe autostrada A1 București-Pitești, situația se prezintă astfel:

A0 și A1, tronson km 11-64: carosabil ud, pe alocuri cu strat subțire de zăpadă, precipitații sub forma de ninsoare, temperatura in jurul valorii de -1 grad, trafic normal;

tronson km 64-94: Carosabil acoperit parțial cu strat subțire de zăpadă, trafic normal, precipitații sub forma de ninsoare;

tronson km 94-149: Carosabil cu zăpadă depusă, trafic normal, precipitații sub forma de ninsoare;

De asemenea, pe A3 București-Brașov se circulă în condițiile unui carosabil acoperit cu zăpadă, cu precipitații de ninsoare, cu intensificări puternice ale vântului.

Pe autostrada A7 Ploiești-Adjud se circulă în condițiile unui carosabil uscat, cu intensificări puternice ale vântului. Nu există restricții de trafic.

Potrivit unui comunicat al IPJ Călăraşi, traficul rutier este oprit pe următoarele drumuri naţionale şi judeţene:

DN 3 Bucureşti - Călăraşi;

DJ 201B Lehliu-Gară - Sălcioara;

DJ 403 Luica - Mănăstirea;

DJ 402 Nana - Fundulea;

DJ 301 Budeşti - Fundeni;

Pe DN 41, DN 4 şi DN 31 se circulă în condiţii de iarnă, carosabilul fiind acoperit cu zăpadă viscolită, motiv pentru care conducătorii auto sunt sfătuiţi să adapteze viteza la condiţiile de drum, să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule şi să evite manevrele riscante.

Circulaţia este blocată pe următoarele tronsoane de drum judeţean, unde deplasarea nu este posibilă din cauza troienelor de zăpadă şi a autovehiculelor rămase înzăpezite:

DJ 201B Lehliu-Gară - Valea Argovei;

DJ 301 Belciugatele - Măriuca;

DJ 303 Săruleşti - Sănduliţa;

DJ 402 Fundulea - Solacolu;

DJ 403 Luica - Mănăstirea;

Viscol în Capitală

Viscolul din Capitală a provocat deja primele incidente. Vântul puternic a doborât 13 copaci , elemente de construcție și au fost avariate mai multe mașini. Momentan nu au fost închise arterele de circulație și nici nu au avut loc accidente, însă circulația se desfășoară în condiții de iarnă.

La acest moment, nu sunt înregistrate situații deosebite care să fi generat victime sau accidente grave pe fondul condițiilor meteorologice, a transmis Poliția Capitalei.

În continuare, Polițiștii rutieri monitorizează traficul și intervin acolo unde este necesar, pentru a asigura siguranța cetățenilor.

Ăn contextul codului galben de ninsoare și viscol, pompierii din cadrul ISU B-IF au intervenit pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomenele meteorologice. În București au avut loc 15 intervenții:

13 copaci îndepărtați;

2 elemente de construcție desprinse

În urma acestora au fost avariate 3 autoturisme și un gard;

La nivelul municipiului București, nu au fost inregistrate situații deosebite si nu sunt persoane rănite.

De asemenea, Jandarmii Capitalei au intervenit pentru a ajuta 4 persoane fără adăpost, care au fost transportate în centre de noapte.

Zboruri întârziate de viscolul puternic

Viscolul a afectat şi traficul aerian. Din cauza vizibilității și a procedurilor de degivrare a aeronavelor, mai multe curse au întârzieri, printre acestea sunt și cele care pleacă spre Bologna şi spre Viena. Momentan nu sunt zboruri anulate. Se intervine permanent cu zeci de utiliaje pentru deszăpezirea pistelor.

Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și pe Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu se desfășoară în condiții de ninsoare abundentă și viscol puternic, în rafale care transportă zăpada la sol.

Nu se înregistrează curse anulate. Zborurile pot înregistra întârzieri generate de vizibilitatea redusă și de operațiunile de degivrare a aeronavelor, pe care companiile aeriene le efectuează după îmbarcarea pasagerilor.

Se intervine permanent cu cele 58 de utilaje proprii, aflate la dispoziția celor două aeroporturi ale Bucureștiului, pentru deszăpezirea pistelor, platformelor și căilor de rulare a avioanelor, a transmis conducerea Aeroporturilor Otopeni și Băneasa.

De asemenea, mai multe călătorii au trenul au întârzieri de zeci de minute. Cea mai mare întârziere este la trenul care trebuia să ajungă de la Kiev la București (120 de minute). A doua cea mai mare întârziere o are trenul de la Vatra Dornei, de 100 de minute.

Cod galben de ninsori în București și 16 județe

Codul galben de ninsori, viscol și polei, valabil în București și alte 16 județe (Covasna, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Prahova, Ilfov, Constanța, Tulcea, Dâmbovița, Călărași, Argeș, Teleorman, Olt), rămâne în vigoare până duminică, 22 februarie, ora 10:00. Ridicarea alertei la un nivel superior nu a fost exclusă de șefa ANM.

„Putem să amendăm, așa cum o facem de fiecare dată, cel puțin prin avertizările de tip nowcasting de vreme severă imediată, mai ales pentru intensificări ale vântului. (...)Trebui să gândim că o vom lua progresiv.

Creșterea gradului de alertă ar însemna, la acest moment, eventual un Cod portocaliu de tip nowcasting în anumite zone în care vântul va putea depăși 70-80km/h sau stratul de zăpadă la anumite limite de asemenea”, a spus Elena Mateescu.

Recomandări pentru oamenii din zonele afectate

Departamentul pentru Situații de Urgență îi îndeamnă pe toți cei care se află în zonele afectate de ninsori să respecte următoarele recomandări:

Echiparea corespunzătoare a autovehiculelor pentru condiții de iarnă;

Adaptarea vitezei la condițiile de carosabil și păstrarea unei distanțe de siguranță;

Evitarea manevrelor bruște și a depășirilor riscante;

Acordarea priorității utilajelor de deszăpezire și autospecialelor de intervenție;

Traversarea regulamentară și asigurarea temeinică înainte de pătrunderea pe carosabil;

Respectarea indicațiilor polițiștilor, jandarmilor și celorlalte autorități din teren;