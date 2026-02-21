Drumuri naționale închise și circulație restricționată în județele sub Cod galben de ninsori. Lista șoselelor pe care nu se circulă

1 minut de citit Publicat la 10:34 21 Feb 2026 Modificat la 10:36 21 Feb 2026

Personalul CNAIR a acționat cu 883 de utilaje și a răspândit 3185 tone de material antiderapant și 5 tone clorură de calciu. Foto: cola capturi Antena 3 CNN

Mai multe sectoare de autostrăzi și drumuri naționale sunt închise sau restricționate circulației în urma ninsorilor abundente și a viscolului, a transmis sâmbătă Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

La această oră, sunt închise circulației următoarele drumuri și tronsoane de autostrăzi:

DN21A, pe sectorul cuprins între km 0+000 - 23+366, Bărăganul (județul Brăila) - Țăndărei (județul Ialomița);

DN3, pe sectorul cuprins între km 24+240 - 127+573, Islaz (județul Ilfov) - Călărași ( județul Călărași);

Pe Drumul Național 3 se află și reporterul Antena 3 CNN, Laurențiu Rădulescu, unde circulația este imposibilă. Zeci de mașini au rămas înzăpezite. Stratul de zăpadă măsoară peste 45 de centimetri, vântul este foarte puternic. Unii șoferi au fost evacuați de ISU și se vor întoarce la mașini după ce se oprește viscolul.

Restricții de 3,5 tone sunt aplicate pe:

DN1D, pe sectorul cuprins între km 0+000 - km 42+330, Albești Paleologu (județul Prahova) - Urziceni (județul Ialomița);

DN21, pe sectorul cuprins între km 34+000 -87+850, Vizuru (județul Brăila) - Slobozia (județul Ialomița);

DN2A, pe sectorul cuprins între km 3+200 61+835, Urziceni - Slobozia (județul Ialomița);

DN2C- pe sectorul cuprins între km 0+000 79+400, Costești (județul Buzău) - Slobozia (județul Ialomița);

DN3A, pe sectorul cuprins între km 0+000 -43+000, Lehliu-Gară - Drajna Nouă (județul Călărași);

DN4, pe sectorul cuprins între km 20+300 - 59+000, Frumușani - Oltenița (județul Călărași);

De asemenea, pe autostrada A2, pe sectorul cuprins între km 12+000 - km 64+000, București - Lehliu - Gară (Călărași) circulația rutieră se desfășoară controlat din cauza vizibilității reduse.

Astfel, vehiculele sunt însoțite de echipaje de la drumuri și poliția rutieră astfel încât să se circule în siguranță.

„În intervalul 20.02.2026, ora 18:00 - 21.02.2026, ora 06:00, personalul CNAIR a acționat cu 883 de utilaje și a răspândit 3185 tone de material antiderapant și 5 tone clorură de calciu. Recomandăm șoferilor să se informeze înainte de plecare cu privire la condițiile meteo și eventualele restricții de trafic, să utilizeze corect sistemele de iluminare și climatizare și să își adapteze viteza la starea carosabilului, păstrând în permanență o distanță de siguranță față de celelalte vehicule”, se arată în comunicatul CNAIR