Antena 3 CNN Meteo Cod galben de ninsori, viscol și polei în mai multe județe din țară: Stratul de zăpadă ajunge la 20 de cm. Harta cu zonele afectate

<1 minut de citit Publicat la 10:21 20 Feb 2026 Modificat la 10:35 20 Feb 2026
ninsoare si frig in bucurești
Ninsorile se reîntorc în România / Foto: Profimedia Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare Cod galben de ninsori, viscol și polei în mai multe județe din țară, în intervalul  20 februarie, ora 12:00 – 22 februarie, ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură vor fi precipitații însemnate cantitativ, la început mixte, ceea ce va duce la formarea de polei și ghețuș, apoi va ninge abundent (cu excepția litoralului, unde va ploua).

Vântul va sufla cu putere, atingând la rafală viteze de 50...60 km/h, iar local chiar și 65...70 km/h.

În aceste regiuni va fi viscol, vizibilitatea va scădea sub 100 de metri, iar stratul de zăpadă nou depus va fi în general de 15...20 cm.

 

Totodată, potrivit ANM, în cursul zilei de sâmbătă, 21 februarie, se va răci în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile maxime se vor situa între -6 și 4 grade. Minimele termice se vor situa în general între -12 și -2 grade și va fi ger îndeosebi în nordul Moldovei.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Etichete: cod galben de ninsori cod galben viscol Administratia Naţională de Meteorologie polei vreme rea

