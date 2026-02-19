Alerte meteo de vreme rea în România: ANM a anunţat un nou val de ninsori şi viscol, temperaturi scăzute, dar şi ploi

Informarea meteorologică este valabilă între 20 februarie, ora 02:00 – 22 februarie, ora 10:00. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis joi dimineaţa noi alerte de vreme rea în România, în contextul în care s-a anunţat că un alt ciclon va ajunge deasupra ţării noastre. Ninsorile abundente, viscolul şi ploile vor începe vineri noaptea, iar meteorologii au precizat că mercurul va scădea destul de mult în termometre. Stratul nou de zăpadă depus va fi în unele zone de 15 cm şi pe unele drumuri se va forma polei sau ghețuș.

ANM: Un nou val de ninsori şi viscol, temperaturi scăzute, dar şi ploi

Conform oficialilor ANM, vineri, 20 februarie, începând cu ora 02:00 şi până dimineaţa, la ora 10:00, se vor înregistra precipitații în general moderate cantitativ, polei, ghețuș, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol, vreme rece. Va ninge şi în Bucureşti în următoarele zile, iar temperaturile scad până la -7 grade Celsius.

În intervalul menționat, aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile vestice și va cuprinde majoritatea zonelor. În Banat și Crișana vor fi mai ales ploi, iar în Moldova și la munte va ninge. În restul teritoriului vor fi precipitații mixte, însă în seara zilei de vineri (20 februarie) și în noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie) vor predomina ninsorile.

Local cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp și izolat de peste 20...25 l/mp. Pe spații mici se va forma polei sau ghețuș. Se va depune strat de zăpadă cu grosimi în medie de 5...15cm, au precizat meteorologii.

Vineri (20 februarie) vântul va avea intensificări temporare în regiunile vestice și la munte, apoi începând cu orele amiezii și până sâmbătă seara (21 februarie) și în cele estice și sud-estice. Vor fi viteze în general de 40...55 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70...90 km/h. Temporar va fi viscol și vizibilitate redusă.

Vineri (20 februarie) vremea va fi rece în Moldova și în nord-estul Munteniei, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 2 grade.

Sâmbătă (21 februarie) se va răci în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile maxime se vor situa între -6 și 4 grade. Minimele termice se vor situa în general între -12 și -2 grade și va fi ger îndeosebi în nordul Moldovei.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).