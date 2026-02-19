ANM anunță ploi, lapoviță și ninsori în București, în zilele următoare. Temperaturile scad până la minus 7 grade Celsius

Sunt anunțate ninsori în continuare, în București. Foto: Hepta

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, prognoza specială pentru București, în intervalul 19 februarie, ora 10 - 22 februarie, ora 10. Potrivit meteorologilor, vremea se menține rece, cu temperaturi cuprinse între -1 și 4 grade Celsius ziua și între -5 și -7 grade Celsius noaptea. De asemenea, sunt anunțate ploi, lapoviță și ninsori în zilele următoare.

Potrivit ANM, pe parcursul zilei de joi, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimă va fi de -7...-5 grade.

Ulterior, în intervalul 20 februarie, ora 08 - 21 februarie, ora 08, cerul se va înnora treptat și vor fi precipitații, pe parcursul zilei sub formă de ploaie, apoi lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări seara și noaptea (viteze de 50...55 km/h). Temperatura maximă va fi de 2...4 grade, iar cea minimă de -3...-2 grade.

Temperaturile scad de sâmbătă

În intervalul 21 februarie, ora 08 - 22 februarie, ora 10, vremea va deveni deosebit de rece.

Cerul va fi noros și va ninge, iar vântul va avea intensificări în prima parte a intervalului (viteze de 40...45 km/h).

Temperatura maximă va fi de -3...-1 grad, iar cea minimă de -5...-3 grade.