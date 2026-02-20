Ciclonul care a lovit din nou România se va înrăutăți. Șefa ANM: Este posibil să crească alerta la Cod Portocaliu

București se află sub Cod galben de ninsori. Sursa foto: Getty Images

Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a declarat, la Antena 3 CNN, că nu este exclus ca avertizarea de Cod galben de ninsoare, aflată în vigoare în București și în 16 județe, să fie actualizată și să se transforme, la noapte, într-un Cod portocaliu. De asemenea, Elena Mateescu a subliniat că, deși săptămâna viitoare vor fi temperaturi chiar și cu zece grade mai mari decât cele din acest weekend, acest lucru nu înseamnă că acesta este ultimul episod de iarnă, ci că ne putem aștepta la ninsori inclusiv în martie sau aprilie.

Meteorologii ANM au emis, vineri, o atenționare Cod galben de ninsori, viscol și polei în mai multe județe din țară, în intervalul 20 februarie, ora 12:00 – 22 februarie, ora 10:00. Elena Mateescu a declarat, la Antena 3 CNN, că vremea nu va fi la fel de severă ca în episodul anterior.

„Avem o avertizare de Cod galben de această dată și dacă observăm, este aproximativ același areal de interes cu episodul anterior, însă un Cod galben care confirmă că la acest moment nu ne situăm la intensitatea episodului anterior.

Sunt 16 județe din partea de sud-est a țării, inclusiv municipiul București, de la ora 12:00 până duminică dimineață, la ora 10:00. Ce semnifică? Vom avea intensificări puternice ale vântului. Deja resimțim afară aceste viteze, inclusiv în Capitală 60-70km/h.

Strat de zăpadă la finalul episodului variabil, în medie până la 20, posibil 25cm și temperaturi foarte coborâte, pentru că deja maximele în zonele în care vorbim de masa de aer rece, cum ar fi chiar depresiunile din estul Transilvaniei, Moldova, dar și în zona de sud-est, vor coborî până la minus 3, 2 grade Celsius, iar minimele vor caracteriza o noapte geroasă”, a spus Elena Mateescu.

Șefa ANM a subliniat că nu poate fi exclusă o actualizare a acestui Cod galben, peste noapte.

„25 de centimetri la acest moment nu impun emiterea unei alerte de Cod roșu, însă este posibil mâine dimineață, dacă materialele indică, în funcție și de ceea ce se va întâmpla în această noapte, sigur că da, putem să amendăm, așa cum o facem de fiecare dată, cel puțin prin avertizările de tip nowcasting de vreme severă imediată, mai ales pentru intensificări ale vântului.

Vântul va bate cu putere și chiar și 20 de centimetri, va fi viscol puternic, zăpada va fi viscolită deja peste stratul existent și avem zone în partea de sud-est a țării, inclusiv în Capitală, va însemna viscol puternic în anumite perioade, când intensitatea vântului va fi foarte mare”, a explicat Mateescu.

Dacă se va ajunge la un Cod roșu, cei afectați vor fi avertizați prin Ro-Alert, indiferent de oră, a adăugat Elena Mateescu.

„Trebui să gândim că o vom lua progresiv. Creșterea gradului de alertă ar însemna, la acest moment, eventual un Cod portocaliu de tip nowcasting în anumite zone în care vântul va putea depăși 70-80km/h sau stratul de zăpadă la anumite limite de asemenea.

Da, este o procedură standard. Se transmite automat către Departaentul pentru Situații de Urgență. Departamentul de situații de urgență emite mesajul RO-ALERT. Este o procedură la nivelul Uniunii Europene, este o procedură la nivel internațional deoarece și Organizația Meteorologică Mondială recomandă și chiar s-au discutat în aceste zile noile programe prin care Common Alert Protocol este un protocol prin care alertele meteorologice să fie transmise, preluate conform fluxului de la serviciile meteorologice naționale și diseminate pentru a manageria situațiile de urgență generate de aceste tipuri de fenomene.

Au mai fost situații în care s-a emis noaptea pentru cantități importante de precipitații care pot să genereze inundații pentru astfel de fenomene în sezonul de iarnă. Până la urmă, prevenția nu cred că trebuie să țină cont de oră.

Dacă salvăm o viață atunci când emitem un astfel de cod și o astfel de alertă ca și mijloc de prevenție pentru noi înseamnă că ne-am îndeplinit misiunea”, a spus Mateescu.

Șefa ANM a anunțat că săptămâna viitoare va fi și cu zece grade Celsius mai cald decât în săptămâna care se încheie.

„Din analiza datelor meteorologice, observăm animația cantităților de precipitații, observăm nuanțele de mov, care înseamnă precipitații sub formă de ninsoare predominant, cum traversează, de la vest către partea de sud-sud-est, traiectorie și spre partea de nord-est, semn că în această parte, unde avem avertizarea de Cod galben, se vor înregistra cele mai mari grosimi ale stratului de zăpadă din acest episod.

Observăm masa de aer rece de la latitudini nordice. nuanțele de albastru și de mov, care sunt de scurtă durată, pentru că deja de miercuri o să consemnăm diferențe foarte mari, chiar cu mai mult de 10 grade, atât de mare. Pentru că dacă maximele zilei de mâine se vor situa, cel puțin în Capitală, la 2-3 grade sau chiar negative în nordul Moldovei, de miercuri vorbim de 10-14 grade în regiunile extracarpatice.

Atenție însă, pentru că masa de aer mai cald pe stratul de zăpadă existent va putea determina topirea stratului și cedarea apei din stratul de zăpadă, situații de natură hidrologică. Este posibil, cu siguranță, să vorbim de aspecte locale, de aceea trebuie monitorizat din punct de vedere hidrologic în următoarea perioadă, începând de luni, acum, din punct de vedere meteorologic”, a avertizat șefa ANM.

Elena Mateescu a adăugat că deși urmează o vreme mai caldă, noi episoade de iarnă nu pot fi excluse în lunile martie sau chiar aprilie.

„Nu trebuie să excludem această posibilitate. Actualizarea datelor pentru intervalul 23 februarie-23 martie arată o săptămână mai caldă decât în mod obișnuit în jumătatea vestică, în medie, abateri termice de 3,5 - 4,5 grade Celsius însă nu trebuie să excludem niciodată posibilitatea să mai avem răbufnire ale iernii, pentru că am avut. Statistica ne-a demonstrat-o și în luna martie, chiar și în luna aprilie. La mijlocul lunii aprilie, circulația aerului în sezonul de tranziție prin poziționarea centrelor barice este într-o dinanmică accentuată, care poate să aducă, să surprindă și aceste fenomene”, a spus directoarea ANM la Antena 3 CNN.