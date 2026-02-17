Capitala și încă 12 județe intră sub alertă meteo de viscol, ger, polei și ninsori. Zăpada poate ajunge la o jumătate de metru

Cum s-a pregătit Capitala pentru codul portocaliu de ninsori şi viscolPublicat acum 49 minute
Primăria Capitalei a anunţat, marţi, că va interveni cu 378 de utilaje şi va folosi 18.626 tone de material antiderapant, în timpul codului portocaliu de viscol.
„Fiecare sector intervine cu propriile utilaje și muncitori de la salubrizare. Prioritate au arterele principale, pantele, rampele, podurile, stațiile STB, trecerile de pietoni, zona unităților de învățământ, a spitalelor și instituțiilor publice. Apoi, utilajele și muncitorii intră pe străzi, alei și trotuare”, a transmis Primăria Generală.
În urmă cu scurt timp s-au încheiat ședințele Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență (CMBSU), respectiv Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov (CJSU IF) în care s-au aprobat măsurile care vor fi implementate pentru protejarea populației.
Astfel, începând de astăzi se activează Centrul de Coordonare și Conducere a Intervenției București-Ilfov, din care fac parte reprezentanții instituțiilor care asigură funcții de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență generate de fenomenele meteo prognozate.
Pe durata codului galben, în intervalul orar 10:00-18:00, în București au fost gestionate șase cazuri (au fost îndepărtați patru copaci căzuți și două elemente de construcție).
De la ora 20;00, Bucureștiul intră sub incidența unui Cod portocaliu de ninsoare și viscol valabil până mâine, ora 12.:00. Din această seară vor fi depuneri de polei, iar la noapte va ninge abundent și se va depune strat de zăpadă de 20-35 cm. Vântul va sufla cu 50-70 km/oră, va fi viscol și vizibilitate redusă.
DSU face apel la români să nu plece de acasă pe perioada codului de viscolPublicat acum 52 minute
Șeful DSU, Raed Arafat, a asigurat, marți, în direct la Antena 3 CNN, că personalul MAI, DSU, IGSU și nu numai „lucrează pe toată durata codului” și „toată lumea este pregătită în cazul în care apare o situație de urgență”.
„Au fost mobilizate forțe în zona aflată sub cod portocaliu, din alte județe care nu sunt sub incidența codurilor. S-au mobilizat mașini off-road, șenilate și alte echipamente pentru intervenție, inclusiv buldoexcavatoare. Bineînțeles, au fost activate grupele operative și comitetele pentru situații de urgență”, a spus Raed Arafat.
Recomandările DSU
Recomandarea Departamentului pentru Situații către cetățeni este evitarea călătoriilor, cu excepția celor extrem de esențiale, precum și informarea înainte de plecare, deoarece unele drumuri ar putea fi închise preventiv, pentru a evita blocarea oamenilor în cazul în care drumul nu este practicabil. De asemenea, recomandăm respectarea indicațiilor Poliției, Jandarmeriei și pompierilor, în ceea ce privește limitările de circulație.
„Dacă deplasarea este urgentă și nu poate fi amânată, informați-vă constant asupra stării drumurilor, echipați autovehiculul corespunzător pentru condiții de iarnă, asigurați un nivel ridicat de carburant, Aveți în mașină: lopată, racletă, pătură, apă, alimente, lanternă; folosiți doar drumurile principale și anunțați apropiații cu privire la traseu și ora estimată de sosire. Recomandarea principală: RĂMÂNEȚI ACASĂ” (N.r. - sic), a transmis DSU.
Cursurile se suspendă în școli și facultăți din mai multe zone, din cauza ninsoriiPublicat acum 55 minute
Elevii din anumite zone nu vor merge la școală miercuri, 18 februarie 2026, din cauza vremii.
Cursurile cu prezenţă fizică de la toate unităţile de învăţământ din judeţul Giurgiu au fost suspendate pentru ziua de miercuri, 18 februarie, urmând să se desfăşoare online, prin decizie a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, din cauza codului portocaliu de vreme severă care anunţă ninsoare abundentă şi vânt puternic.
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) a anunțat, de asemenea, suspendarea cursurilor, programate pentru miercuri, 18 februarie 2026, ca urmare a mesajelor de avertizare meteorologică cod portocaliu emise de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru municipiul Bucureşti.
Cod portocaliu de ninsori abundente și viscol în București și un sfert de țară. Șefa ANM: Urmează un episod autentic de iarnăPublicat acum 57 minute
Meteorologii au emis marți o avertizare cod portocaliu de ninsori abundente și viscol pentru București și 12 județe, unde se va depune strat de zăpadă de până la 50 de centimetri. Codul portocaliu este valabil până miercuri la ora 12.00.
În Muntenia și în sudul Moldovei va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă, cu grosimi de 20...50 cm (echivalent în apă de 20...50 l/mp). Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de 60....85 km/h (cu vitezele cele mai mari în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași). Va fi viscol puternic, zăpada va fi troienită și vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.
Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat marți, la Antena 3 CNN, că temperaturile vor coborî până la minus 10 grade noaptea.
„Din punct de vedere al fenomenelor meteorologice, vorbim de un episod autentic de iarnă, în care atât răcirea din punct de vedere a valorilor de temperaturi la nivelul maximelor și minimelor, precipitații însemnate cantitativ, mai ales în partea de sud și sud-est a țării, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol. Vor fi de interes în următoarele 24-48 de ore, având în vedere atât informarea meteorologică, cât și cele două atenționări meteorologice de cod galben la acest moment, ce vizează fenomenele deja menționate”, a spus șefa ANM.
în Capitală sunt anunțate ninsori, iar stratul de zăpadă ar urma să depășească 20 de centimetri.
„Din punct de vedere termic, astăzi, temperaturile vor scădea în toată țara, cu maxime în general între minus 6 până la 0 grade, iar noaptea care va urma, îndeosebi în nordul Moldovei sau în estul Transilvaniei, va putea fi geroasă, apropiindu-se de pragul temperaturilor minime minus 9, minus 10 grade Celsius. Inclusiv în Capitală ne așteptăm ca începând din această noapte să consemnăm precipitații predominant sub formă de zăpadă, care să determine un strat, cu grosimi medii, între 10 până la 20, posibil peste 20 de centimetri”, a mai spus Elena Mateescu.