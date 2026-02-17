Capitala și încă 12 județe intră sub alertă meteo de viscol, ger, polei și ninsori. Zăpada poate ajunge la o jumătate de metru

Publicat acum 49 minute

Primăria Capitalei a anunţat, marţi, că va interveni cu 378 de utilaje şi va folosi 18.626 tone de material antiderapant, în timpul codului portocaliu de viscol.

„Fiecare sector intervine cu propriile utilaje și muncitori de la salubrizare. Prioritate au arterele principale, pantele, rampele, podurile, stațiile STB, trecerile de pietoni, zona unităților de învățământ, a spitalelor și instituțiilor publice. Apoi, utilajele și muncitorii intră pe străzi, alei și trotuare”, a transmis Primăria Generală.

În urmă cu scurt timp s-au încheiat ședințele Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență (CMBSU), respectiv Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov (CJSU IF) în care s-au aprobat măsurile care vor fi implementate pentru protejarea populației.

Astfel, începând de astăzi se activează Centrul de Coordonare și Conducere a Intervenției București-Ilfov, din care fac parte reprezentanții instituțiilor care asigură funcții de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență generate de fenomenele meteo prognozate.

Pe durata codului galben, în intervalul orar 10:00-18:00, în București au fost gestionate șase cazuri (au fost îndepărtați patru copaci căzuți și două elemente de construcție).

De la ora 20;00, Bucureștiul intră sub incidența unui Cod portocaliu de ninsoare și viscol valabil până mâine, ora 12.:00. Din această seară vor fi depuneri de polei, iar la noapte va ninge abundent și se va depune strat de zăpadă de 20-35 cm. Vântul va sufla cu 50-70 km/oră, va fi viscol și vizibilitate redusă.