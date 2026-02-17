Raed Arafat: „Toată lumea este pregătită”. DSU face apel la români să nu plece de acasă pe perioada codului de viscol

Șeful DSU, Raed Arafat, a asigurat, marți, în direct la Antena 3 CNN, că personalul MAI, DSU, IGSU și nu numai „lucrează pe toată durata codului” și „toată lumea este pregătită în cazul în care apare o situație de urgență”. Meteorologii au emis marți o avertizare cod portocaliu de ninsori abundente și viscol pentru București și 12 județe, unde se va depune strat de zăpadă de până la 50 de centimetri, iar mai multe unități de învățământ au suspendat activitatea fizică pentru ziua de miercuri.

„Noi, de dimineață, am început deja să luăm măsuri la nivelul Ministerul Afacerilor Interne și la nivelul Departamentul pentru Situații de Urgență. Au fost mobilizate forțe în zona aflată sub cod portocaliu, din alte județe care nu sunt sub incidența codurilor. S-au mobilizat mașini off-road, șenilate și alte echipamente pentru intervenție, inclusiv buldoexcavatoare.

Bineînțeles, au fost activate grupele operative și comitetele pentru situații de urgență. Deciziile la nivel de județ, așa cum s-a întâmplat în Giurgiu și în alte zone, privind suspendarea școlilor, se iau la nivelul comitetelor județene. La nivelul ministerului este activată grupa operativă, iar grupele operative sunt activate în fiecare județ aflat sub cod portocaliu”, a spus Raed Arafat.

El a subliniat că oamenii de la minister „lucrează pe toată durata codului, în echipa operativă, inclusiv personal de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și din celelalte structuri cu care colaborăm”.

Recomandarea noastră către cetățeni este evitarea călătoriilor, cu excepția celor extrem de esențiale, precum și informarea înainte de plecare, deoarece unele drumuri ar putea fi închise preventiv, pentru a evita blocarea oamenilor în cazul în care drumul nu este practicabil. De asemenea, recomandăm respectarea indicațiilor Poliției, Jandarmeriei și pompierilor, în ceea ce privește limitările de circulație.

Au fost date dispoziții în toate județele pentru evacuarea dializaților și a gravidelor la termen din zonele cunoscute ca având risc de a fi blocate. Aceasta este situația în acest moment. Vom informa constant populația cu privire la evoluția situației.

La acest moment, toată lumea este pregătită în cazul în care apare o situație de urgență”, a concis șeful DSU.

Recomandările DSU

DSU a transmis, printr-un mesaj pe Facebook, recomandări către oameni, îndemnându-i să „evite orice deplasare care nu este absolut necesară”.

„Dacă deplasarea este urgentă și nu poate fi amânată, informați-vă constant asupra stării drumurilor, echipați autovehiculul corespunzător pentru condiții de iarnă, asigurați un nivel ridicat de carburant, Aveți în mașină: lopată, racletă, pătură, apă, alimente, lanternă; folosiți doar drumurile principale și anunțați apropiații cu privire la traseu și ora estimată de sosire.

Recomandarea principală: RĂMÂNEȚI ACASĂ” (N.r. - sic), a transmis DSU.

Cod portocaliu de ninsori abundente și viscol

Meteorologii au emis marți o avertizare cod portocaliu de ninsori abundente și viscol pentru București și 12 județe, unde se va depune strat de zăpadă de până la 50 de centimetri. Codul portocaliu este valabil până miercuri la ora 12.00.

Elevii din anumite zone nu vor merge la școală miercuri, 18 februarie 2026, din cauza vremii. Spre exemplu, cursurile cu prezenţă fizică de la toate unităţile de învăţământ din judeţul Giurgiu au fost suspendate, urmând să se desfăşoare online, prin decizie a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.