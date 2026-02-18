O femeie din Iași a născut acasă. Ambulanța care venise după ea a derapat la ieșirea din sat din cauza zăpezii

1 minut de citit Publicat la 11:13 18 Feb 2026 Modificat la 11:13 18 Feb 2026

Ambulanța venită după femeie a rămas blocată din cauza zăpezii FOTO: ISU Iași

O autospecială a Serviciului de Ambulanță Județean Iași, aflată în misiune în satul Stânca din comuna Victoria pentru preluarea unei femei în vârstă de 34 de ani, care tocmai a născut, a derapat la ieșirea din localitate din cauza zăpezii de pe carosabil, nemaiputând continua deplasarea.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Iași, voluntari din cadrul primăriei au intervenit pentru protejarea vieții și sănătății femeii care tocmai născuse o fetiță.

'Pentru gestionarea situației de urgență au intervenit forțele voluntare din cadrul primăriei, care au asigurat sprijinul necesar în teren. Totodată, la locul evenimentului a fost direcționată o altă ambulanță, care a preluat pacienta și fetița abia născută. Ambele au fost transportate la spital, în afara oricărui pericol', a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Iași, Georgică Onofreiasa.

Coordonatorul SMURD Iași, doctor Diana Cimpoeșu, a declarat că după ce echipajul SAJ a rămas blocat din cauza condițiilor meteo nefavorabile, a fost trimis în sprijin un echipaj ATPVM.

'Și acesta a întâmpinat dificultăți din cauza condițiilor meteo. Femeia a născut la domiciliu. În sprijinul celor două echipaje a fost trimisă o mașină 4x4 de la pompieri, Duster, care ulterior a preluat echipajul medical împreună cu femeia și nou născutul. Au fost dirijați la Spitalul 'Cuza Vodă' din Iași. Sunt stabili , sperăm cu evoluție favorabilă', a declarat doctor Diana Cimpoeșu.