Șefa ANM anunță că „urmează cel mai sever episod de iarnă”: Viscol, ninsori și ger

Va ninge puternic în multe zone, inclusiv în București. Foto: Hepta

Vremea se răcește în aproape jumătate de țară. În orele următoarele ore sunt anunțate ploi, frig și ninsori, iar stratul de zăpadă ar putea depăși 30 de centimetri. Meteorologii anunță cel mai sever episod de iarnă din acest sezon. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat marți, la Antena 3 CNN, că temperaturile vor coborî până la minus 10 grade noaptea.

Meteorologii atrag atenția că în următoarele 24-48 de ore sunt în vigoare două avertizări Cod galben de ninsori. Sunt vizate sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei.

„Din punct de vedere al fenomenelor meteorologice, vorbim de un episod autentic de iarnă, în care atât răcirea din punct de vedere a valorilor de temperaturi la nivelul maximelor și minimelor, precipitații însemnate cantitativ, mai ales în partea de sud și sud-est a țării, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol.

Vor fi de interes în următoarele 24-48 de ore, având în vedere atât informarea meteorologică, cât și cele două atenționări meteorologice de cod galben la acest moment, ce vizează fenomenele deja menționate. Vorbim de sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei.

Așa cum menționam, precipitații însemnate cantitativ, 25-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40 de litri pe metru pătrat, se va depune strat nou de zăpadă, inclusiv în zonele mai joase de relief, cu grosimi variabile, între 10 până la 30, posibil peste 30 de centimetri, iar vântul asociat cu rafale de 50-70 de kilometri la oră, va determina temporar producerea fenomenului de viscol și vizibilitate redusă, iar în zona montană, mai ales în Carpații Meridionali și de Curbură, vântul va avea intensificări mai mari de 70-90 de kilometri pe oră, determinând o vizibilitate, de asemenea, redusă sub 100 de metri.

Stratul de zăpadă și în zona montană fiind în medie de 10-20, posibil peste 20 de centimetri”, a explicat Elena Mateescu, la Antena 3 CNN.

Potrivit ANM, temperaturile vor coborî în aproape toată țara, astfel că cele minime vor fi cuprinse între 0 și -10 grade Celsius.

Și în Capitală sunt anunțate ninsori, iar stratul de zăpadă ar urma să depășească 20 de centimetri.

„Din punct de vedere termic, astăzi, temperaturile vor scădea în toată țara, cu maxime în general între minus 6 până la 0 grade, iar noaptea care va urma, îndeosebi în nordul Moldovei sau în estul Transilvaniei, va putea fi geroasă, apropiindu-se de pragul temperaturilor minime minus 9, minus 10 grade Celsius.

Inclusiv în Capitală ne așteptăm ca începând din această noapte să consemnăm precipitații predominant sub formă de zăpadă, care să determine mustrat, cu grosimi medii, între 10 până la 20, posibil peste 20 de centimetri.