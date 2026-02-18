114.000 de locuințe sunt încă fără curent, după ninsori și viscolul puternic. Ivan: Avem 266 de localități afectate

În urma codului portocaliu de viscol și ninsoare de marți noapte, aproximativ 200 de mii de locuințe au rămas fără curent electric. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus miercuri că 86 de mii dintre locuinţele afectate au fost reconectate, rămânând încă 114 mii. „Suntem pregătiți să continuăm munca”, a spus Ivan, adăugând faptul că „suntem cu arma la picior”.

„86 de mii de locuințe au fost reconectate, mai rămân 114 mii. Sunt 266 de localități afectate. Faptul că, până la această oră, s-au mobilizat exemplar oamenii din teren reprezintă efectul comandamentului de ieri pentru anticipare și pregătire. Vreau să le mulțumesc celor o mie de oameni care nu se văd la televizor, dar care au fost prezenți în teren și vor fi și astăzi pentru a reconecta”, a spus Ivan.

El a subliniat că „avem suficiente resurse, adăugând faptul că „suntem cu arma la picior”.

„Din punct de vedere al sistemului energetic, suntem echilibrați, producem mai mult decât consumăm și avem excedent pe hidro și eolian. Comparativ cu anul trecut, avem o producție medie mai mare cu 14%.

Din punct de vedere al depozitelor de gaze, România are un grad de umplere de 40%, media UE este de aproximativ 33% și suntem cu 153 milioane metri cubi peste nivelul din 17 februarie 2025. Avem suficiente resurse și suntem pregătiți să continuăm munca, suntem cu arma la picior”, a subliniat Ivan.

Mai mult, el a reiterat dedicarea persoanelor din teren.

„Știm ce avem de făcut, suntem prezenți la muncă zi și noapte, în condiții grele și în frig, pentru a reconecta oamenii fără curent. Lucrurile sunt sub control, avem gaze, avem oameni. În București a fost o avarie la ELCEN Sud, se lucrează la remedierea ei. 90% dintre utilizatori beneficiază de apă caldă și căldură. Suntem în grafic cu lucrurile și suntem mobilizați și pregătiți pentru orice situație ar veni”, a mai spus el.

Meteorologii au emis, miercuri dimineață, o avertizare cod roșu de ninsori abundente și viscol pentru București și Ilfov, care a expirat la ora 8:20. Bucureștiul și 12 județe sunt sub avertizare cod portocaliu de ninsori abundente, iar trenurile care urmau să ajungă în Gara de Nord au întârzieri de sute de minute.

Circulaţia transportului public este afectată pe mai multe trasee din București din cauza ninsorii și au existat și curse aeriene anulate şi aeronave deviate din cauza ninsorii şi a viscolului puternic.