Şoferii români, revoltaţi la pompă după ce benzina şi motorina au ajuns aproape 9 lei pe litru: "Guvernul să reducă acciza şi TVA-ul"

Şoferii români, revoltaţi la pompă după ce benzina şi motorina au ajuns aproape 9 lei pe litru. Sursa foto: captură video

Conducătorii auto au plecat nervoşi de la pompă, marţi, după ce au plătit aproape 9 lei pe un litru de benzină sau motorină. Deşi preţul petrolului a scăzut pe piaţa internaţională, după ce Donald Trump a anunţat că va lua măsuri pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz, carburanţii costă, în continuare, foarte mult, în România. În Capitală, motorina se vindea cu 8,95 lei pe litru, marţi dimineaţă. "Guvernul să reducă acciza, TVA-ul... Că jumătate din preţul la combustibil de acolo vine", a afirmat un şofer, nervos, în benzinărie.

"Guvernul să reducă acciza, TVA-ul... Că jumătate la preţul de combustibil de acolo vine", a afirmat un şofer.

"Mai puţine accize în preţ, că şi aşa sunt mari. Sută la sută am siţit creşterea de preţuri. Cum să nu...?", a spus un alt bărbat.

"Varianta cea mai simplă ar fi să reducă din accize. Cea mai simplă şi mai eficientă", a declarat alt şofer.

"Nu văd nimic, domnule, nicio soluţie bună pentru acest popor. Vai de capul nostru. NU se face schimbare, nu se face nimic", s-a revoltat un conducător auto.

Vestea lui Trump a mai temperat piaţa internaţională

Prețul petrolului a urcat luni până aproape de 120 de dolari pe baril, din cauza temerilor că aprovizionarea va fi perturbată pentru o perioadă îndelungată, înainte de a scădea puternic după ce președintele Donald Trump a alimentat speranțele că războiul s-ar putea încheia curând.

Luni dimineață, în Asia, prețul petrolului Brent crescuse cu peste 25%, atingând la un moment dat 119,50 dolari pe baril, înainte de a coborî sub 90 de dolari, după ce Trump a declarat pentru CBS că „războiul este foarte aproape de a se încheia, practic”. Președintele american a minimalizat anterior îngrijorările legate de creșterea prețurilor petrolului.