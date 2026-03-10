Ungaria reduce și acciza la carburanți, după ce a plafonat prețul benzinei și motorinei. Cât costă un litru de benzină în țara vecină

Prețul plafonat este valabil doar pentru vehiculele cu numere de înmatriculare și permise de înmatriculare maghiare. Foto: GettyImages

Ungaria a decis ca pe lângă plafonarea prețului pentru combustibili, introdusă de marți, să reducă și acciza la benzină și motorină, care va fi redusă la nivelul minim al UE, și va interzice, de asemenea, exportul de țiței și benzină și motorină cu cifră octanică de 95, a anunțat ministrul economiei Márton Nagy, potrivit Hirado.

Ministrul a scris că prețurile internaționale ale petrolului au crescut brusc din cauza războiului din Iran și a blocadei petroliere ucrainene. Pentru a preveni efectele negative, guvernul va introduce un preț protejat pentru combustibili începând de luni, la miezul nopții, peste care prețurile de vânzare cu amănuntul nu pot crește, pentru a proteja familiile, întreprinderile, fermierii și transportatorii maghiari. În cazul benzinei cu cifră octanică de 95, prețul maxim este de 595 de forinți (7,85 RON), în timp ce pentru motorină poate fi de 615 forinți pe litru (8,12 RON), a subliniat el.

Benzina și motorina cu cifră octanică de 95 sunt livrate comercianților la un preț sub prețul plafonat.

Prețul plafonat este valabil doar pentru vehiculele cu numere de înmatriculare și permise de înmatriculare maghiare.

Guvernul a decis, de asemenea, să elibereze un stoc de produse de securitate de stat pentru 45 de zile, a adăugat el.

Pentru a reduce sarcinile și a crește securitatea aprovizionării, guvernul va reduce acciza la benzină cu 19,25 forinti pe litru (de la 158,8 forinti la 139,55 forinti) și la motorină cu 20,48 forinti (de la 148,76 forinti/litru la 128,28 forinti).

Guvernul va interzice, de asemenea, exportul de țiței, precum și de benzină și motorină de grad 95 și va lua măsuri ferme împotriva comerțului abuziv, se arată în postare.