Regulile Bucureştiului pentru deszăpezire: Ce e considerat „urgență” și cum trebuie să intervină operatorii de salubrizare după ninsori

3 minute de citit Publicat la 17:32 18 Feb 2026 Modificat la 17:40 18 Feb 2026

Trafic în București, după codul roșu de ninsori, 18 februarie 2026. Sursa foto: Agerpres Foto

Regulile Bucureştiului pentru deszăpezire menționează clar care trebuie să fie prioritățile operatorilor de salubrizare care intervin pentru curățarea drumurilor după o ninsoare în Capitală. Există mai multe zone clasificate ca „urgențe”.

Conform Hotărârii Consiliul General al Municipiului Bucureşti nr. 345 din 2020, utilajele de deszăpezire acţionează pe timpul ninsorilor după următoarele prioritizări:

Urgenţa 0 - în maxim 2 ore de la emiterea avertizării meteorologice de zăpadă sau polei, operatorii de salubrizare vor executa tratamentele preventive cu material antiderapant pe poduri, rampe, pante şi pasaje. După efectuarea tratamentelor preventive, utilajele vor rămâne în punctele fixe stabilite, în aşteptare, pregătite să reia tratamentele atunci când este necesar.

În cazul atenţionărilor „cod galben”, „cod portocaliu” ori „cod roşu” de precipitaţii sub forma de zăpadă sau depunere de polei, tratamentele preventive se vor aplica pe toate arterele.

Urgenţa 1 - în maxim 4 ore de la încetarea fenomenelor meteo nefavorabile, fără să existe atenţionări „cod galben”, „cod portocaliu” ori „cod roşu”, operatorii de salubrizare vor avea finalizate următoarele operaţii:

- deszăpezirea arterelor cu trafic STB, astfel încât pe carosabilul acestora să nu mai existe depus strat de zăpadă sau gheaţă;

- deszăpezirea staţiilor de autobuze şi troleibuze;

STB (Societatea de Transport Bucureşti) va avea finalizată deszăpezirea staţiilor/refugiilor de tramvai.

Urgenţa 1 - în maxim o oră de la încetarea fenomenelor meteo nefavorabile, fără să existe atenţionări „cod galben”, „cod portocaliu” ori „cod roşu”, operatorii de salubrizare vor avea finalizate următoarele operaţii:

- deszăpezirea capetelor de linii de autobuz şi troleibuz;

- deszăpezirea căilor de acces în staţii de salvare şi spitale (de la poarta de acces auto până la camera de gardă);

Urgenţa 1 - pe întreaga perioadă de existenţă a precipitaţiilor sub formă de zăpadă, până la încetarea acestui fenomen, operatorii de salubrizare au obligaţia să menţină în stare de practicabilitate capetele de linii de autobuz şi troleibuz.

Urgenţa 2 - în maxim 8 ore de la încetarea fenomenelor meteo, fără să existe atenţionări „cod galben”, „cod portocaliu” ori „cod roşu”, operatorii de salubrizare vor executa în mod obligatoriu următoarele:

- deszăpezirea arterelor secundare, altele decât cele cu trafic STB, astfel încât pe carosabilul acestora să nu mai existe depus strat de zăpadă sau gheaţă;

- deszăpezirea trotuarelor aferente diverselor spaţii publice (pieţe publice, zone fără proprietăţi private etc), precum şi a trotuarelor situate în apropierea carosabilului.

În cazul atenţionărilor meteo în care s-a stabilit Cod Galben, Cod Portocaliu ori Cod Roşu de ninsoare pe timpul nopţii, operatorii de salubrizare sunt obligaţi sa aibă la dispoziţie minim 150 de lucrători manuali în vederea îndeplinirii sarcinilor referitoare la deszăpezirea staţiilor STB, a trecerilor de pietoni, a trotuarelor etc.

Ciucu: Operatorii de salubrizare de la sectoare au raportat mai multe utilaje în teren decât au fost în realitate

„Se pare că operatorii de salubrizare de la sectoare au raportat mai multe utilaje în teren și mai mulți oameni decât au fost în realitate. Poliția Locală a Municipiului București continuă cercetările și, dacă se confirmă, vor trebui să fie amendați. Ce trebuie să știți e că principala responsabilitate a deszăpezirii o au primarii de sector. Și ei înșiși trebuie să facă controale, să verifice dacă operatorii de salubrizare au suficiente utilaje în bază.

E adevărat, STB a avut o problemă cu troleibuzele și tramvaiele, partea electrică, deoarece operatorii de salubrizare de la sectoare nu au eliberat suficient prima bandă, iar troleibuzele nu au avut acces la alimentare. Tramvaiele au avut probleme pentru că nu s-au deszăpezit corect intersecțiile.

Din acest motiv m-am dus dimineață la Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență, de aceea am chemat reprezentanții sectoarelor, tocmai pentru a-i pune pe salubriști împreună cu STB pentru a rezolva fiecare situație în parte.

Acum se circulă în condiții de iarnă, dar lucrurile încep să intre în normal.”, a declarat miercuri primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.