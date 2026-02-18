Ciucu, despre Capitala blocată de zăpadă: E așteptarea ca imediat totul să fie la negru. Nu putem rezolva totul. Sunt mașini peste tot

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu. Foto: Agerpres

Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a declarat marți, într-o conferință de presă despre situația Capitalei blocate de zăpadă, că "există așteptarea ca imediat totul să fie la negru", dar că nu se poate rezolva totul. "Sunt mașini peste tot", a spus Ciucu.

Ciprian Ciucu a spus că nu există artere principale blocate, iar Capitala nu este paralizată.

"La noi există așteptarea ca imediat totul să fie „la negru”. Când ninge foarte mult, așa cum a fost azi-noapte, nu există capacități să se rezolve totul instant și trebuie stabilite priorități.

Avem și o mare problemă, se intervine dificil, pentru că sunt mașini peste tot. E foarte greu să intervii chiar și cu utilaje de mici dimensiuni, e o problemă sistemică a orașului. E nevoie de mai multă coordonare și coerență.

Din 2000, când REBU nu putea interveni în tot orașul, s-a decis ca salubrizarea și deszăpezirea să fie la sectoare.

Avem reprezentanți ai fiecărui sector. Aici centralizăm toate solicitările și luăm decizii. Se acționează cu peste 30 de utilaje în fiecare sector.

Probleme mai sunt la STB, pentru că nu s-a eliberat prima bandă. La troleibuz și tramvai sunt probleme. Toate problemele vor fi rezolvate pe parcursul zilei.

Oamenii să nu iasă din case dacă nu e nevoie și să nu iasă cu mașina", a declarat Ciucu.

Referitor la declarația prefectului Bucureștiului, Andrei Nistor, care a spus la Antena 3 CNN că planurile de deszăpezire în București ”sunt foarte vechi” și trebuie reevaluate, Ciucu a afirmat că planurile trebuie analizate pentru a se stabili dacă este nevoie de o nouă strategie: ”Trebuie un plan integrat. Resursele depind de fiecare sector”