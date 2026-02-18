Prefectul Capitalei: Planurile de deszăpezire sunt prea vechi. Când ne liniștim, trebuie reevaluate ca să fim mai bine pregătiți

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat la Antena 3 CNN că planurile de deszăpezire în București ”sunt foarte vechi”. „După ce se vor liniști lucrurile”, autoritățile vor fi nevoite să le reevalueze pentru a fi mai bine pregătite, a adăugat el.

”Toți oamenii și utilajele au fost toată noaptea pe străzi. Ideal ar fi ca oamenii să lase mașinile acasă, să circule cu transportul în comun, stațiile nu sunt deszăpezite, știu că au trimis oameni să rezolve lucrurile astea, evident nu se pot întâmpla imediat.

E cod roșu, ninge foarte mult, planurile de deszăpezire sunt foarte vechi, când ne vom liniști va trebui să revizuim toate planurile, să fim mai bine pregătiți. Nu cred că ne-a luat iarna pe nepregătite, dar punctual, în anumite sectoare, sunt unele probleme despre cum se derulează contractele de deszăpezire și ce cheltuieli pot angaja primăriile extra, adică nu prea pot angaja cheltuieli extra”, a declarat prefectul Capitalei, Andrei Nistor.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineaţa, două avertizări nowcasting Cod roşu de ninsoare abundentă pentru judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti, valabile până la ora 8:20.

Potrivit meteorologilor, în zonele menţionate se va semnala ninsoare abundentă, în condiţiile în care s-au depus deja 30 - 35 centimetri, iar ninsoarea va continua, urmând să se depună un strat nou de zăpadă cu grosimi în general de 15 - 20 de centimetri.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore.

De altfel, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a emis, miercuri dimineaţa, un mesaj RO-ALERT de ninsori abundente pentru Bucureşti.

"Avertizare meteo cod roşu de ninsori abundente, perioada de manifestare preconizată 18.02.2026, 4:20 - 8:20. Evitaţi deplasarea cu autoturismul în zonă! În caz de necesitate folosiţi rutele ocolitoare comunicate de autorităţi" - este mesajul transmis de autorităţi.

