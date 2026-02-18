Cum arată Capitala sub jumătate de metru de zăpadă. Nu a mai nins așa mult în București de 18 ani: Copiii se joacă, adulții se plâng

Imagini cu Bucureștiul acoperit de zăpadă, după codul roșu de ninsori, 18 februarie 2026. Sursa foto: Hepta/ Mediafax foto

Capitala este acoperită miercuri de un strat consistent de zăpadă, care în multe zone depășește jumătate de metru, ceva ce nu s-a mai întâmplat din 2008. Meteorologii au prelungit codul portocaliu de ninsori abundente pentru municipiul București și județul Ilfov, iar autoritățile au transmis și avertizări RO‑Alert încă din primele ore ale zilei, când a fost emisă o alertă meteo Cod roșu.

Prognoza meteo actualizată de ANM

Conform celei mai recente prognoze meteo speciale transmise de Administrația Națională de Meteorologie, cerul va fi noros în Capitală și va continua să ningă până spre după‑amiază.

Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile vor rămâne scăzute, cu maxime între 2 și 3 °C și minime între ‑5 și ‑3 °C. Avertizarea meteo cod portocaliu este valabilă pentru intervalul 18 februarie, ora 10:00 – 19 februarie, ora 10:00.

Meteorologii anticipează că vremea va începe treptat să se amelioreze după ora 16:00, însă temperaturile rămân scăzute.

Curse aeriene anulate și întârzieri pe Aeroportul Henri Coandă București-Otopeni

Ninsoarea abundentă de miercuri a afectat semnificativ și traficul aerian de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” (OTP) din Otopeni.

Mai multe zboruri au fost anulate sau reprogramate din cauza condițiilor meteo severe și a vizibilității reduse pe piste. Companiile aeriene au emis notificări pasagerilor pentru modificările de zbor, iar personalul aeroportului a lucrat continuu la redirecționarea și reasigurarea celor afectați.

Utilajele de deszăpezire de pe aeroport au intervenit pe piste pentru a menține condițiile de siguranță, dar în unele momente traficul a fost temporar suspendat pentru a permite operațiunile de curățare.

Pasagerii au raportat timpuri mai mari de așteptare și blocaje în terminale, pe fondul fluxului de informații și al verificărilor suplimentare impuse de condițiile de iarnă.

Trenuri anulate și întârzieri la Gara de Nord din Capitală

Și transportul feroviar a fost afectat serios de stratul consistent de zăpadă:

Câteva trenuri de călători au fost anulate, iar altele au înregistrat întârzieri semnificative la Gara de Nord din București, principalele motive fiind șine acoperite de zăpadă, semnalizări înghețate și linie de contact afectată de viscol.

CFR SA a anunțat că echipele tehnice lucrează la deszăpezirea liniilor, dar condițiile meteo dificile au încetinit intervențiile în mai multe puncte de circulație feroviară.

Călătorii aflați pe trenurile întârziate au fost informați despre reprogramări sau soluții alternative de transport, iar personalul feroviar a oferit asistență la fața locului.

Situația drumurilor și transportului

Ninsoarea puternică a dus la perturbări majore ale circulației.

Autostrăzile din jurul Bucureștiului, inclusiv A3 şi A7, au fost restricționate, iar unele porțiuni au fost închise temporar din cauza zăpezii și a condițiilor de iarnă. Autoritățile au mobilizat utilaje de deszăpezire și peste 2.700 de operatori pentru a menține drumurile principale practicabile.

Transportul public este afectat pe mai multe trasee, iar circulația tramvaielor pe linii importante a fost blocată sau încetinită de zăpada abundentă. Societatea de Transport București (STB) a anunțat intervenții în teren pentru deblocarea liniilor și îmbunătățirea circulației.

Elevii din București nu sunt la școală miercuri, deoarece sunt în vacanța de schi în această săptămână. Conform calendarului școlar pentru anul 2025‑2026, Inspectoratul Școlar al Municipiului București a stabilit că vacanța mobilă (vacanța de schi) pentru elevii din Capitală se desfășoară între 16 și 22 februarie 2026.

În unele localități din țară cursurile au fost suspendate din cauza condițiilor severe.

Deszăpezirea în Capitală

Prefectul Capitalei a recunoscut că planurile actuale de deszăpezire sunt învechite și vor fi reevaluate după ce condițiile se vor calma, pentru a îmbunătăți răspunsul la astfel de episoade severe pe viitor.

De asemenea, autoritățile au solicitat locuitorilor să evite deplasările neesențiale și să își lase mașinile acasă pentru a facilita intervenția utilajelor.

Un episod de ninsori comparabil nu a mai fost semnalat în București de aproximativ 18 ani, potrivit datelor istorice climatice și relatărilor meteorologice – o situație rară care a readus aminte de iernile severe din trecut, când orașul era acoperit de zăpadă adâncă pentru perioade îndelungate.

Autoritățile au intervenit pe artere principale. În zonele centrale și pe bulevardele mari, utilajele de deszăpezire au lucrat continuu încă din orele dimineții, iar carosabilul principal este în mare parte practicabil. Eforturile au fost concentrate pe arterele majore, pasajele importante și legăturile către centură.

Bucureștenii au ieșit să dea zăpada cu lopata

În absența intervenției rapide a autorităților pe multe străzi secundare și cartiere rezidențiale, locuitorii Capitalei și-au luat în serios rolul de a face orașul mai practicabil. Oamenii au ieșit în fața blocurilor și la intersecțiile de cartier cu lopețile, îndepărtând zăpada pentru a face accesul mai sigur pentru trecători, mame cu cărucioare și vârstnici. Imaginile surprind zeci de bucureșteni lucrând cot la cot în fața caselor, în zone unde utilajele nu au ajuns încă.

Mulți dintre acești oameni au publicat pe rețelele sociale clipuri sau fotografii în care curăță trotuare, parcări sau alei, spunând că nu au mai așteptat autoritățile pentru că zăpada blocase accesul sau periclita siguranța copiilor și adulților care se deplasează pe jos.

Majoritatea locuitorilor din cartierele mai puțin centrale au semnalat că străzile secundare și trotuarele sunt încă acoperite de zăpadă. Locuitorii au scris pe grupuri locale și pe paginile societății de deszăpezire că multe trotuare, dar și sensuri giratorii sau parcări, rămân necurățate după ore întregi de ninsoare.

Această situație a generat nemulțumire și presiuni asupra autorităților, deoarece accesul pietonal și circulația normală sunt încă dificil de realizat în multe sectoare.

Copiii din București se bucură: unii dintre ei nu au văzut niciodată atâta zăpadă la ei în oraș

Deși ninsoarea a fost abundentă și a provocat dificultăți în trafic și la transport, mulți copii din București nu au ezitat să profite de stratul generos de zăpadă încă de aseară. Atmosfera de joacă contrastează puternic cu problemele întâmpinate de șoferi și autorități în deszăpezirea orașului.

Pe trotuare, în parcuri și în curțile blocurilor, micuții au ieșit la joacă, construind oameni de zăpadă, aruncând bulgări și dându-se pe derdeluș.

Imaginile surprind zeci de copii care se bucură de iarna abundentă, unele derdelușuri improvizate în parcări și spații verzi fiind deja animate de râsete și energie.