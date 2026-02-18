VIDEO Momente amuzante la JO 2026. Un cățel simpatic s-a luat după schioarele din proba de sprint și a trecut și el linia de sosire

Un câine a apărut pe pârtia de schi fond de la JO 2026, în timpul probei feminine de sprint pe echipe FOTO: Profimedia Images

O scenă inedită și amuzantă s-a petrecut la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026, după ce un câine a apărut pe pârtia de schi fond de la Val di Fiemme, în timpul probei feminine de sprint pe echipe, de miercuri.

Patrupedul, care semăna cu un câine lup, a intrat pe pistă şi a început să alerge în spatele fondistelor Konstantina Charalampidou (Grecia) şi Tena Hadzic (Croația), înainte de a trece la rândul lui linia de sosire.

› Vezi galeria foto ‹

„Și-a pierdut cineva câinele?”, au glumit crainicii de pe traseu. Au mai spus că este un câine „destul de drăguț, care nu împiedică pe nimeni să avanseze. Unul dintre acele momente de care trebuie să râzi”, potrivit People.

După ce concurentele au căzut la pământ de epuizare la finish, câinele s-a apropiat să le adulmece. Apoi a fost preluat de voluntarii de la Jocurile Olimpice, care l-au mângâiat și l-au masat pe burtică.

? Increíble. ¡Un perro lobo suelto en #MilanoCortina2026!



?⛷️ Impresionantes imágenes del precioso animal asaltando la recta de meta del esquí de fondo pic.twitter.com/6UDasqhrJD — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 18, 2026

Omega, sponsorul oficial de cronometrare al Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina 2026, i-a oferit câinelui chiar și propriul moment de fotofinish, înregistrat automat de camera fotofinish Scan'O'Vision ULTIMATE de la OMEGA.

Câinele, care purta o zgardă, a fost preluat ulterior de organizatori și probabil că a ajuns la stâpânii lui.