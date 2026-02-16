Surse: Taxele vor scădea pentru anumite categorii de români, cei care au plătit ar putea primi banii înapoi

După niciun an de guvernare împreună, Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR este la un pas de implozie. Foto: Inquam Photos/George Călin

Liderii Coaliției au decis, luni, să formeze un grup de lucru care să decidă planul de scădere a taxelor, după ce majorarea acestora a provocat indignare la nivel național și a dus la proteste și greve în multe localități. Surse participante la ședința Coaliției au declarat, pentru Antena 3 CNN, că se ia în calcul reducerea taxelor pentru mai multe categorii sociale, și ca cei care au plătit deja sumele majorate să își poată lua banii înapoi.

Astfel, se discută ca persoanele cu dizabilități să poată beneficia de 50% reducere pentru impozitul datorat pentru prima locuință și pentru prima mașină, cu condiția ca aceasta să aibă o capacitate cilindrică mică.

De asemenea, pentru locuințele mai vechi de 50% se va acorda o reducere de 25%. Înainte de 1 ianuarie 2026, reducerea pentru aceste imobile era de 50%.

Sunt luate în calcul două variante pentru recuperarea banilor plătiți deja: ori se solicită returnarea diferenței de impozit, ori banii plătiți rămân în contul statului și se vor scădea din taxele care trebuie plătite în 2027.

În ședința Coaliției au fost mai multe replici schimbate de liderii celor patru partide, subiectul taxelor fiind unul care a afectat imaginea tuturor celor care fac parte din Guvern.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a reproșat lui Ilie Bolojan declarațiile făcute despre persoanele cu dizabilități, despre care premierul a spus că sunt mult prea multe. ”Nu putem sa tragem în tufiș și să îi mitraliem pe toți ca ni se pare ca mișcă ceva acolo”, i-a spus Kelemen premierului.

Și președintele USR, Dominic Fritz, a spus în ședință că taxele, dacă tot s-au majorat, trebuie să rămână la bugetele locale, punct de vedere împărtășit vocal de primarii PSD.

”S-a găsit PSD la USR”, i-a replicat Sorin Grindeanu colegului său de Coaliție, conform unor surse participante la ședință.

Premierul Ilie Bolojan a susținut, într-un interviu la Europa FM, că după ce a fost adoptată legislație favorabilă persoanelor cu dizabilități numărul acestora a crescut „foarte mult”. Prim-ministrul a declarat că impactul bugetar al facilităților fiscale acordate persoanelor cu dizabilități era unul „enorm”, înainte de anularea lor. Ilie Bolojan a admis totuși că măsuri precum faptul că această categorie socială nu mai este exceptată de la plata impozitului pe proprietate au fost luate fără o analiză suficientă. Premierul a spus că ar putea fi introduse noi excepții pentru persoanele cu dizabilități la impozit dacă nu este vorba de „proprietăți mari sau mașini scumpe”.

Premierul Ilie Bolojan a apărat decizia Guvernului de a obliga și persoanele cu dizabilități să plătească contribuția la sistemul de sănătate.

„Banii nu vin din neant, cineva îi plătește. Nu sunt pe gratis, cineva tot contribuie la ei. Dacă vrem să putem să avem o economie stabilă și condiții corecte trebuie să găsim niște echilibre. Nu putem să plătim 6,3 milioane de cetățeni contribuție CASS și să avem 16,5 milioane dreptul de sănătate și să vrem ca sistemul de sănătate să funcționează perfect. Nu merge așa.

Am toată compasiunea și cunosc oameni care sunt în situații dificile și care au nevoie de sprijinul statului sau al comunității locale. Acest sprijin a fost acordat în limitele în care putea România să îl acorde și asta face și în perioada următoare”, a spus Bolojan la Europa FM.