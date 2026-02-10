"Bolojan refuză să se întâlnească cu reprezentanții persoanelor cu dizabilități. Unii au fost găsiți morți în casă de foame"

Ilie Bolojan, premierul României. Sursa foto: Agerpres

Președinta Consiliului Național al Dizabilității din România, Daniela Tontsch, a declarat marţi seara, la Antena 3 CNN, că prim-ministrul Ilie Bolojan, refuză să se întâlnească cu reprezentanţii persoanelor cu dizabilităţi. "Este singurul premier pe care l-a avut România până acum care refuză categoric să se întâlnească cu persoanele cu dizabilităţi", a spus aceasta. Daniela Tontsch a subliniat că nu este adevărat că toate cele 950.000 de persoane cu dizabilităţi ar fi fost scutite de impozit, aşa cum a afirmat de multe ori şeful Guvernului. "Doar persoanele care aveau gradul grav şi accentuat beneficiau de scutiri. În plus, vreau să vă spun că în această cifră intră copiii cu dizabilităţi, copiii instituţionalităţi", a mai precizat şefa Consiliului Național al Dizabilității din România.

Întrebată de prezentatorul emisiunii "Sinteza Zilei", Mihai Gâdea, dacă a încercat să vorbească cu premierul Ilie Bolojan să renunţe pentru persoanele cu dizabilităţi la taxe, impozite şi toate celelalte lucruri anunţate sau dacă a căutat-o după apelul lansat marţi, Daniela Tontsch a răspuns astfel:

"Nu, nu ne-a căutat. Noi i-am solicitat atât în numele organizaţiilor să fim primiţi, să avem discuţii încă de anul trecut. Pentru că am văzut că nu ne răspunde, am apelat la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi şi am solicitat să ne faciliteze o întâlnire cu premierul. Domniile lor ne-au trimis o informare că au dat mai departe solicitarea noastră, dar nici până la acest moment, noi nu am primit niciun răspuns.

Premierul refuză să se întâlnească cu noi, este singurul premier pe care l-a avut România până acum care refuză categoric să se întâlnească cu persoanele cu dizabilităţi. Cred că mai mult decât ce vedem: această atitudine total ostilă faţă de noi nu cred că există explicaţie, chiar dacă de-a lungul timpului, în trecut, nu ţineam toate solicitările, adică nu găseam răspuns la toate solicitările, totuşi, erau căi de mijloc, erau soluţii sau veneam noi cu soluţii şi puteau fi implementate. De data aceasta, doar suntem victimele acestei «reforme», pentru că aşa o numeşte premierul".

Ulterior, președinta Consiliului Național al Dizabilității din România a mai făcut următoarele precizări: "Şi ce ne îngrijorează pe noi, că de fiecare dată premierul menţionează: «Coaliţia a decis». Nu pot să accept că întreaga Coaliţie, toţi aleşii au achiesat la astfel de măsuri în condiţiile în care de de nenumărate ori auzim în spaţiul public că sunt empatici, că sunt solidari cu noi, că şi ei au în familie anumiţi membri ca noi şi că ne înţeleg suferinţele. Iată că de data aceasta niciunul dintre aleşi nu a răspuns negativ la aceste propuneri de anulare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi".

Daniela Tontsch: Au fost cazuri de colegi care au fost găsiţi în casă morţi de foame

"De asemenea, ce ne îngrijorează foarte mult este că premierul afirmă des în public că toate cele 950.000 de persoane cu dizabilităţi ar fi fost scutite de impozit. Este o afirmaţie grav eronată şi profund manipulatoare. Vă spun de ce: există patru grade de încadrare în grad de handicap – acestea sunt: grav, accentuat, mediu şi uşor. Doar persoanele care aveau gradul grav şi accentuat beneficiau de scutiri.

În plus, vreau să vă spun că în această cifră intră copiii cu dizabilităţi, copiii instituţionalităţi, persoanele cu dizabilităţi adulte instituţionalizate, oameni care locuiesc cu chirie sau în locuinţe protejate sau locuiesc cu familiile lor. Sau, cei mai mulţi, care trăiesc în sărăcie extremă şi nu deţin proprietăţi. Aşa că suntem total, total bulversaţi de aceste afirmaţii şi nu ne gândim decât la o formă nu de marginanalizare, ci de înrobire a persoanelor cu dizabilităţi, pentru că sunt foarte mulţi colegi în ţară care nu pot efectiv să plătească impozite, mai ales că unii dintre ei locuiesc în casele părinteşti, în casele pe care le au de la familiile lor, unii locuiesc singuri, aşa cum au fost şi cazuri pe care noi le-am prezentat astăzi la conferinţa noastră de presă.

Ce vor face? Pentru că acum există un parcurs legislativ, un proiect de act normativ care prevede executarea silită a indemnizaţiei de însoţitor. Ce se va întâmpla? Cei care nu vor putea plăti impozit ce vor face? Vor fi executaţi silit, îşi vor pierde casele, vor ajunge, poate, în stradă sau cine ştie unde vor ajunge. Sau poate că vor muri de foame în casă, că au fost cazuri de colegi care au fost găsiţi în casă morţi de foame. Aceste cazuri nu se cunosc public", a mai explicat Daniela Tontsch, președinte al Consiliului Național al Dizabilității din România, în cadrul ediţiei "Sinteza Zilei".