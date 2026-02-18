Un șofer a rămas blocat în zăpadă de la 3 dimineața pe o stradă din București. A pus mașina pe avarii, a încuiat-o și a plecat acasă

1 minut de citit Publicat la 12:40 18 Feb 2026 Modificat la 12:56 18 Feb 2026

Un șofer rămas înzăpezit pe o stradă din Bucureștii Noi la 3 dimineața a pus mașina pe avarii, a încuiat-o și a plecat acasă. Foto: captură video Antena 3 CNN

Dezastrul produs în București de viscolul de Cod roșu i-a adus pe mulți bucureșteni în situații imposibil de gestionat.

În zona Bucureștii Noi, un șofer a constatat că nu mai poate înainta pe o stradă dintre blocuri din cauza acumulării masive de zăpadă.

El nu a reușit sau nu a vrut nici să dea înapoi și a abandonat vehiculul în mijlocul străzii, după ce l-a încuiat și l-a pus pe luminile de avarie.

Astfel, la ora acestei actualizări, drumul este blocat și de nămeți, și de mașina abandonată.

Potrivit martorilor din zonă, situația durează de la ora 3 dimineața.

"Pe aici nu se trece!" Sloganul de la Oituz, din Primul Război Mondial, are noi semnificații după ninsoarea de Cod roșu

"'Pe aici nu se trece!' Lozinca se aplică pe multe dintre străzile Capitalei. Suntem în Bucureștii Noi, una dintre cele mai scumpe zone rezidențiale din Capitală. Așa arată toate străzile de aici.

Chiar înainte să intrăm în direct, mai mulți localnici dirijau mașinile, pentru că erau oameni care voiau să intre pe această stradă și ar fi rămas, evident, blocați.

Nu se poate intra cu mașina pe aici, doar cu piciorul. Soluția este lopata. Majoritatea oamenilor și-au cumpărat lopeți sau le-au scos din debarale și au început să își facă poteci pentru a putea ieși din locuințe.

S-au format astfel grămezi de zăpadă, care sunt la fel de înalte ca mine, aproximativ un metru și șaizeci.

Cu siguranță, pe aici nu a trecut niciun utilaj care sa deszăpezească. Multe mașini au rămas blocate în nămeți, la distanțe de câteva zeci de metri una de alta.

Este și cazul acestui autoturism care stă aici pe avarii de la ora 3 dimineața. Șoferul a încercat să înainteze, dar nu a reușit sub nicio formă, așa că pur și simplu a lăsat mașina pe avarii, încuiat-o și a plecat.

Nu s-a mai întors după ea, iar vehiculul stă în zăpadă de aproape 10 ore.

În București, arterele principale au mai trecut câteva utilaje de deszăpezire, însă pe străduțe situația este critică.

Nici vorbă ca aceste mașini să mai poată ieși din parcări până ce zăpada nu se topește sau nu este înlăturată", a relatat Cristina Filip, jurnalist Antena 3 CNN.