Rusia a strâns atât de mult petrol, încât nu mai are unde să-l depoziteze. Restricţiile la export afectează bugetul Kremlinului

India a suspendat comenzile pentru petrolul rusesc. FOTO: Getty Images

Capacitatea de stocare a petrolului din Rusia se apropie de nivelul maxim, pe fondul problemelor tot mai mari legate de vânzarea de țiței în străinătate, în special către India, notează Kiev Post.

Rusia se confruntă cu o supraabundență tot mai mare de petrol, pe măsură ce instalațiile de depozitare se umplu, iar exporturile încetinesc brusc, ceea ce crește riscul unor reduceri mai mari ale producției și a unei presiuni suplimentare asupra bugetului Kremlinului.

India, care devenise cel mai mare cumpărător de țiței rusesc Ural, transportat maritim, a redus importurile cu aproximativ o treime în ianuarie, la 1,1 milioane de barili pe zi, față de o medie de 1,7 milioane anul trecut. Prin urmare, aproximativ 150 de milioane de barili transportați din porturile rusești sunt acum practic blocați pe mare.

Pe uscat, Rusia poate stoca doar aproximativ 32 de milioane de barili – doar trei până la patru zile din producția actuală. Datele din satelit analizate de Kpler arată că aproximativ jumătate din această capacitate este deja utilizată.

Odată cu epuizarea stocării, producătorii ar putea avea puține opțiuni decât să închidă sondele. Rystad Energy estimează că Rusia ar putea fi forțată să reducă producția cu aproximativ 300.000 de barili pe zi până în martie sau aprilie.

Vasta rețea de conducte a Rusiei, operată de Transneft, oferă o soluție limitată. Deși conductele pot conține până la 100 de milioane de barili, aceasta echivalează cu doar aproximativ 11 zile de producție – departe de a fi o soluție pe termen lung.

Rusia scade producţia de petrol

Reducerile de producție au început deja. Surse citate de Bloomberg spun că producția de petrol a Rusiei a scăzut cu 100.000 de barili pe zi în decembrie și cu încă 26.000 în ianuarie, pe baza datelor guvernamentale clasificate.

Scăderea are loc în ciuda faptului că Rusia încă mai are loc sub cota sa OPEC+. În timp ce Moscovei i se permite să pompeze 9,57 milioane de barili pe zi, producția reală este mai aproape de 9,28 milioane - cu aproximativ 300.000 de barili sub limită.

Până la sfârșitul anului 2025, producția de petrol a Rusiei a scăzut la un minim al ultimilor 15 ani de 512 milioane de tone, a relatat Moscow Times.