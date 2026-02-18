Patru cadre medicale din Craiova sunt acuzate că au decontat fictiv peste 700 de şedinţe pentru tratamentul litiazei renale

IPJ Dolj a anunţat că suspecţii au fost reţinuţi pentru 24 de ore. Sursa foto: Getty Images

Patru cadre medicale de la o clinică din Craiova sunt acuzate că ar fi raportat în mod fictiv peste 700 de proceduri de litotriție extracorporală – o metodă minim invazivă utilizată în tratarea litiazei renale – în cazul a 170 de pacienți, generând un prejudiciu estimat la peste 285.000 de lei. Suspecţii, patru bărbaţi, au fost reţinuţi şi urmează să fie duşi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Oficialii de la Inspectoratul de Poliție Județean Dolj au informat că patru bărbați, cu vârste între 33 și 51 de ani, au fost plasați în arest pentru 24 de ore, fiind cercetați pentru înșelăciune și fals informatic.

"În urma cercetărilor efectuate, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, s-a stabilit că în perioada ianuarie 2024 – iulie 2024, patru bărbaţi, cadre medicale în cadrul unei clinici medicale din Craiova, ar fi indus în eroare Casa de Asigurări de Sănătate Dolj prin introducerea în sistemul informatic integrat a unor date nereale.

În fapt, aceştia au solicitat decontarea a 704 şedinţe de litotriţie extracorporală cu unde de şoc-ESWL, pentru 170 de pacienţi, existând suspiciunea că aceste servicii medicale au avut un caracter fictiv, fiind produs un prejudiciu insitituţiei publice în valoare totală de 285.120 lei", au transmis reprezentanţii IPJ Dolj.

Cei patru bărbaţi urmează să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru luarea unei măsuri preventive.