Un taximetrist a fost găsit mort în maşină, pe o stradă din București

<1 minut de citit Publicat la 11:27 18 Feb 2026 Modificat la 11:27 18 Feb 2026

Taxi în București, iarna, pe ninsoare. Sursa foto: Hepta

Un taximetrist în vârstă de 61 de ani a fost găsit mort în maşină, miercuri dimineaţa, pe o stradă din Sectorul 1, primele date indicând că a suferit un infarct.

„Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 1 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, în jurul orei 08:45, cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit fără semne vitale într-un autoturism de serviciu tip taxi, parcat pe o stradă din Sectorul 1.

Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de 61 de ani. În pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul acesteia. Din primele date, decesul bărbatului ar fi survenit din cauze medicale, respectiv stop cardio-respirator”, a transmis Poliţia Rutieră a Capitalei.

Trupul neînsufleţit urmează să fie transportat la Institutul Naţional de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei.

Se fac în continuare cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.