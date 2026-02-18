Controversa mesajului Ro-Alert de la 4 dimineața. Bucureștenii se ceartă online, unii sunt nervoși, alții glumesc

Bucureștenii au primit mesaj ro-alert cu Codul roșu de ninsori la 4:00 dimineața. Sursa foto: Colaj Antena 3 CNN/ Agerpres Foto

Este revoltă pe reţelele sociale, după ce milioane de bucureşteni au primit mesaje Ro-Alert la ora patru dimineaţa, în care erau informaţi că s-a emis cod roşu de ninsori. Unii oameni au fost iritaţi de faptul că au primit mesajul alarmist „pentru o ninsoare mai abundentă”, alţii au tratat situaţia cu umor.

„Am înțeles că ninge, dar chiar trebuie să dați RO-Alert la 4 dimineața? Dormeam. Unde credeți că merg la ora asta? Cine iese din casă la ora asta?”, spune un bărbat, într-un clip postat pe TikTok.

„Cine a dat RO-Alert cu ninsoare abundentă, să-ți dea Dumnezeu sănătate până poimâine!”, zice un altul.

„Stați liniștiți, nu e nicio problemă. Eram afară. Era zăpada caldă sau rece?”, glumește un utilizator de pe TikTok.

„Cel mai bun moment la care să fi fost dat un RO-ALERT prin care să fim anunțați că ninge, nu putea fi decât la 4 dimineața! M-am ridicat din pat și m-am așezat sub grindă, să nu cumva să mă ningă în somn!”, a scris un alt utilizator, pe Facebook.

„Cum să trezești un oras întreg la 04:20 dimineața? Dai un ro-alert!”, este un alt mesaj postat pe Facebook.

Mesaj RO-ALERT pentru cod roșu de ninsori abundente în București

Departamentul pentru Situații de Urgență a emis, miercuri dimineața, în jurul orei 4:00, un mesaj RO-ALERT pentru cod roșu de ninsori abundente în București.

„Avertizare meteo cod roșu de ninsori abundente, perioada de manifestare preconizată 18.02.2026, 4:20 - 8:20. Evitați deplasarea cu autoturismul în zonă! În caz de necesitate folosiți rutele ocolitoare comunicate de autorități” - este mesajul transmis de autorități.

Potrivit PMB, primăriile de sector intervin cu 378 de utilaje, 2.750 de operatori și 18.626 de tone de material antiderapant solid și lichid. Prioritate au arterele principale, pantele, rampele, podurile stațiile STB, trecerile de pietoni, zona unităților de învățământ, a spitalelor și instituțiilor publice.