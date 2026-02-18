Francezul viral de la JO 2026. Antrenează 16 sportivi din 13 țări și schimbă geaca de fiecare dată când unul din ei intră în concurs

Antrenorul şi coregraful francez Benoit Richaud lucrează cu 16 patinatori reprezentând 13 națiuni diferite. Sursa foto: Profimedia

Antrenorul şi coregraful francez Benoit Richaud a fost nevoit să poarte echipamente diferite pentru fiecare patinator care a intrat pe gheaţă la Jocurile Olimpice pentru că antrenează 16 patinatori reprezentând 13 națiuni. Șapte dintre ei au concurat în programul scurt masculin.

Coregraful a fost nevoit să schimba culorile, steagurile, echipele și sportivii. În tribunele olimpice, în timpul competițiilor de patinaj artistic, antrenorul și coregraful francez Benoit Richaud, în vârstă de 38 de ani, poartă echipamentul Franței. Dar câteva secunde mai târziu, poartă jacheta Georgiei, asta pentru că a avut doi sportivi care au concurat unul după altul, relatează La Repubblica.

A fost ușor când Max Naumov a intrat pe pistă, al doilea în program, deoarece următorul său atlet, canadianul Stephen Gogolev, era al șaptelea. A fost mult mai complicat să schimbe hainele în cazul sportivului francez Adam Siao Him Fa și a georgianului Nika Egadze, care terminaseră pe locurile 25 și 26, așa că Richaud nu a trebuit doar să-și schimbe jachetele, ci a fost şi o cursă contra cronometru. Iar 15 minute mai târziu, avea jacheta canadiană pentru Gogolev.

Benoit Richaud a explicat presei: „Este întotdeauna o provocare foarte mare. Când sunt una după alta, este foarte, foarte dificil. Lumea mă ia peste picior pentru că de obicei port negru. De obicei, pun totul în vestiarul patinatoarilor. Nu este permis, dar sunt foarte prietenoși și mă lasă să o fac. Dacă uneori nu am voie, avem întotdeauna un lider de echipă sau managerul echipei naționale care ține jachetele și mi le dă.”

Richaud este printre cei mai respectați ca antrenor și coregraf: în 2024, a fost numit Cel Mai Bun Coregraf de Patinaj Artistic , premiu pentru care a fost nominalizat și în 2025. Dintre cei cinci patinatori din finala masculină de duminică, doi sunt antrenați de el.

Imaginile în care coregraful îşi schimbă jacheta în grabă de mai multe ori în cadrul competiţiilor au devenit virale pe reţelele sociale oferindu-i acesta mai multă popularitate decât campionilor pe care îi antrenează.