O femeie care aștepta de ani o promovare a aflat că firma i-a dat postul unei tinere de 25 de ani. Apoi i s-a spus să o instruiască

Jennifer Schroeder a împărtășit povestea într-un videoclip devenit viral pe TikTok FOTO: Getty Images (imagine cu caracter ilustrativ)

O angajată cu experiență spune că a fost sărită de la promovare, compania alegând în schimb să ofere postul unei tinere absolvente fără nicio experiență profesională.

Jennifer Schroeder a împărtășit povestea într-un videoclip devenit viral pe TikTok, postat pe 10 februarie pe contul @theunobsolete, spunând că ulterior șefii i-au cerut să o instruiască pe nou-venită, potrivit New York Post.

„Am privit cum o tânără de 25 de ani a primit promovarea în locul meu, iar apoi mi-au cerut mie să o instruiesc”, le-a spus Schroeder urmăritorilor. „Iată ce am spus: Nu!”.

Schroeder nu a dezvăluit numele locului său de muncă sau domeniul în care activează.

„M-au sărit pentru o promovare pe care o câștigasem, au dat-o cuiva abia ieșit din școală, fără nicio experiență, iar apoi s-au așteptat să o învăț cum să facă jobul pentru care au spus că eu nu sunt suficient de bună”, a spus ea. „Tupeul este uluitor, nu-i așa?”.

Mii de comentatori au lăudat-o pe Schroeder pentru refuzul ei, aducând în discuție incidente similare de discriminare pe criterii de vârstă în care au fost implicați.

„Dacă nu sunt calificată pentru poziție, nu sunt calificată nici să o instruiesc pe persoana care o primește”, a comentat cineva.

Schroeder se descrie ca fiind o „susținătoare a drepturilor la locul de muncă” pentru profesioniștii de 45 de ani și peste. Contul ei de TikTok, care are peste 70.000 de urmăritori, abordează probleme de pe piața muncii, conflictele la locul de muncă și avansarea în carieră.

Ea a publicat luna aceasta pe @theunobsolete o serie în trei părți despre experiența ei la locul de muncă.

În cazul refuzului promovării, Schroeder a declarat tăios: „În clipa în care nu mai ești util, ei încetează să mai pretindă că le pasă. Așa că încetează să mai pretinzi că le datorezi ceva”.

Angajata veterană a spus că șefii au fost șocați de refuzul ei de a o instrui pe noua angajată, mai tânără. Se pare că a primit e-mailuri de la HR despre importanța spiritului de echipă.

„Nu sunt programul vostru gratuit de instruire”, a spus Schroeder. „Nu sunt aici ca să fac munca voastră ieftină să pară competentă și nu am de gând să predau tot ce știu ca să o plătiți pe ea cu jumătate din cât mă plătiți pe mine”.

„Nu poți fi jucător de echipă pentru o echipă care te-a jucat pe tine”, a spus un utilizator în comentarii.

Ulterior, Schroeder a postat un videoclip în care a povestit care au fost consecințele gestului ei. A avut întâlniri față în față cu superiorii și a fost exclusă din alte ședințe și proiecte. Saga s-a încheiat după trei săptămâni, într-o întâlnire cu managerul și HR-ul. Schroeder a venit pregătită cu dovezi și a negociat șase luni de salariu compensatoriu, plecând din companie.

„În cele din urmă, această experiență a subliniat importanța menținerii ferme a limitelor profesionale și necesitatea unei culturi corporative corecte, care să cultive talentul în loc să îl exploateze”, a spus Schroeder sub videoclipul ei.

Un raport Forbes, citat de Daily Dot, a constatat că 99% dintre angajații de peste 40 de ani au raportat că au experimentat discriminare pe criterii de vârstă la locul de muncă, iar un studiu realizat de AARP a arătat că aproape un sfert dintre lucrătorii de peste 50 de ani simt că sunt împinși afară din locurile lor de muncă din cauza vârstei.

La scurt timp după ce Schroeder a primit șase luni de salariu compensatoriu, ea a spus că un fost coleg a contactat-o și i-a spus că tânăra promovată în locul ei a rezistat doar patru luni în funcție.