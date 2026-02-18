Lista drumurilor şi autostrăzilor închise din cauza viscolului

3 minute de citit Publicat la 09:46 18 Feb 2026 Modificat la 09:46 18 Feb 2026

Ninsorile abundente şi viscolul care au pus stăpânire pe România au determinat autorităţile să închidă miercuri dimineaţa mai multe drumuri judeţene, dar şi autostrăzi. Astfel, traficul rutier este închis pe autostrăzile A1 Bucureşti-Râmnicu Vâlcea, A3 Bucureşti-Braşov, A7 Ploieşti-Adjud, A0 Centura Bucureşti şi pe drumurile naţionale DN 22, DN 2B în Buzău şi Brăila, pe Centura Bucureşti (Ilfov) şi pe DN 23B în Vrancea, din cauza ninsorii şi a viscolului. În plus, pe alte sectoare de drumuri au fost impuse restricţii de tonaj.

Oficialii de la Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, miercuri dimineaţă, din cauza ninsorilor abundente şi a viscolului din centrul, sudul şi estul ţării, sunt închise următoarele tronsoane de autostrăzi şi drumuri naţionale:

Autostrada A1 Bucureşti-Râmnicu Vâlcea: închise căile de acces către Bucureşti de la km. 104, loc. Oarja, judeţul Argeş - km. 106 Piteşti, judeţul Argeş şi 115 Piteşti, judeţul Argeş;

Autostrada A3 Bucureşti-Braşov, între km. 7 Bucureşti – km. 68, Bărcăneşti, judeţul Prahova;

A7 Ploieşti-Adjud, între km. 0 Dumbrava, judeţul Prahova - km. 193 Adjud, judeţul Prahova;

A0 Centura Bucureşti, km. 22-39, între Afumaţi, judeţul Ilfov – Baloteşti, judeţul Ilfov.

"Menționăm că A1 sensul Pitești-București este închis circulației preventiv din cauza condițiilor meteorologice(ninsoare abundentă și viscol) și a faptului că circulația pe DNCB este restricționată la 7,5t.

Astfel pentru a evita ambuteiajele ce pot fi provocate de traficul greu, deși carosabilul este practicabil pe sector de autostrada circulația închisă până la ameliorarea condițiilor meteo si ridicarea restricțiilor de pe DNCB", au transmis reprezentanţii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere într-o postare pe Facebook.

De asemenea, traficul este închis pe drumuri naţionale din judeţele Buzău: DN 22 Râmnicu Sărat-Băile; DN 2B Buzău-Vizireni, Brăila: DN 22, limită cu jud. Buzău-Gradiştea; DN 2B, între loc. Surdila Greci- limita cu jud. Buzău, Ilfov: DNCB – între loc. Bragadiru şi Domneşti, din cauza stratului de zăpadă de pe carosabil, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri, Vrancea: DN 23B, între loc. Măicăneşti-Ciorăşti.

Pe perioada codurilor de vreme rea, șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să reducă viteza și să evite călătoriile care nu sunt urgente, pentru a preveni accidentele și a menține siguranța în trafic.

Potrivit autorităţilor, au fost impuse restricţii de tonaj pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone pe autostrăzi: Autostrada A2 Bucureşti-Cernavodă: calea 1, tronsonul kilometric 10-105, Bucureşti-Dragalina, judeţul Călăraşi; calea 2, tronsonul kilometric 144-10, Feteşti, judeţul Ialomiţa-Bucureşti.

Brăila: 7 localităţi fără energie electrică; drumuri naţionale închise temporar din cauza vremii

Şapte localităţi din judeţul Brăila sunt afectate de întreruperi în alimentarea cu energie electrică, iar mai multe drumuri naţionale au fost închise temporar, ca măsură preventivă, din cauza condiţiilor meteorologice, au transmis miercuri oficialii de la ISU Brăila, potrivit Agerpres.

Traficul fluvial pe Dunăre se desfăşoară în condiţii de iarnă, fără restricţii de navigare pentru bacuri.

Conform sursei citate, localităţile Ianca, Jirlău, Vişani, Zamfireşti, Drogu, Plăsoiu şi Căineni Băi nu sunt alimentate cu energie electrică, echipe ale SDEE Brăila intervenind pentru remedierea avariilor.

Începând cu ora 07:00, au fost închise temporar DN 2B Brăila - limita judeţului Buzău şi DN 22 Brăila - Movila Miresii - Grădiştea - limita judeţului Buzău.

De la ora 08:30, au fost închise şi DN 21 Brăila - limita judeţului Ialomiţa şi DN 21A Bărăganu - limita judeţului Ialomiţa.

Pe drumurile judeţene s-a intervenit cu utilaje pentru împrăştierea materialului antiderapant şi pentru menţinerea circulaţiei în condiţii de siguranţă.

De asemenea, mai multe autoturisme care au derapat din cauza gheţii şi zăpezii au fost repuse pe carosabil de echipajele ISU Brăila.

Pe alte drumuri naţionale, traficul este restricţionat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în judeţele Buzău:

DN 2C Costeşti-Padina, Ialomiţa;

DN 2C Slobozia-limita cu jud. Buzău.

Traficul este restricţionat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone în judeţele Buzău:

DN 2, între loc. Spătaru-Căldăruşanca, Ialomiţa;

DN 2 Urziceni-limita Ilfov;

DN 1D Urziceni-limita Prahova;

Ilfov: DN 2 Afumaţi-limita cu jud. Ialomiţa.