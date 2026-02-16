La cinci ore după pacea din Coaliție, Grindeanu anunță că PSD îi dă un nou ultimatum lui Bolojan pentru Legea bugetului

La cinci ore după ședința liderilor din Coaliție, la finalul căreia a fost anunțat că partidele au ajuns la un consens, Sorin Grindeanu a anunțat că PSD îi dă un nou ultimatum premierului Ilie Bolojan în ceea ce privește Legea bugetului. Mai exact, președintele PSD l-a avertizat pe prim-ministru că social-democrații nu vor vota bugetul și vor retrage încrederea premierului dacă așa-numitul pachet de solidaritate, propus de social-democrați, nu este cuprins în bugetul pentru acest an.

„Adevărata bătălie se va da la buget. PSD vrea să impună pachetul de solidaritate și investițiile la nivel local”, a spus liderul PSD.

Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă Ilie Bolojan își va păstra funcția de premier al României, moment în care președintele PSD l-a avertizat pe prim-ministru că viitorul său în fruntea Guvernului depinde de Legea bugetului.

„Depinde de buget. PSD nu face parte din secta asta, accentele astea mesianice nu mă interesează. Nu joc nici în cartea 'Geneza după Bolojan'. Dacă solicitările PSD vor trece, vom avea buget și vom avea prim-ministru. Dacă iar încep cu discuțiile și cu știrile pe surse, nu vom vota bugetul și vom retrage încrederea premierului, punct. Cred că am fost suficient de clar”, a declarat Sorin Grindeanu la România TV.

Președintele PSD se referă la măsurile propuse de social-democrați în „pachetul de solidaritate”. „Dacă aceste solicitări nu vor fi prinse în buget, PSD nu va vota bugetul”, a adăugat liderul social-democraților.

„Eu nu am mai auzit de recesiune pozitivă. Asta susținea propaganda asta de dreapta în aceste zile. Oamenii se uită în buzunare și sunt goale. Ei spun că e bine. Nu poți să îți faci un titlu de glorie din a da oameni afară și a reduce salariile. Această abordare trebuie să înceteze”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Anterior, la Antena 3 CNN, ministrul Muncii a anunțat că PSD îi va propune lui Ilie Bolojan să finanțeze pachetul de solidaritate din încasările în plus din TVA-ul majorat. În pachetul de solidaritate, PSD propune majorarea indemnizației pentru copiii cu dizabilități și a beneficiilor pentru copiii din familii vulnerabile, eliminarea mamelor și taților care se află în concediu de creștere a copiilor și a veteranilor de război de la plata contribuției de sănătate, dar și ajutoare „one-off” pentru pensionari.