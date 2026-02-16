Ministrul Muncii anunță că PSD îi propune lui Bolojan să ia bani pentru pentru pensii și mame din încasările de TVA

Ministrul Muncii a anunțat, la Antena 3 CNN, că PSD îi va propune premierului Ilie Bolojan să susțină pachetul de solidaritate al social-democraților din încasările din TVA, care au crescut cu aproximativ 12 miliarde de când a fost majorat. Întrebat dacă PSD va ieși de la guvernare în cazul în care prim-ministru refuză să dea bani în plus pensionarilor și să excepteze mamele și veteranii de la plata CASS, Petre-Florin Manole a spus că nu se va ajunge la această situație, deoarece Bolojan nu doar că nu va refuza, ci în următoarele două săptămâni, Guvernul va și adopta pachetul.

Premierul Ilie Bolojan s-a arătat sceptic la adoptarea măsurilor de sprijin propuse de social-democrați, precizând că nu sunt bani și le-a cerut în mai multe rânduri să prezinte sursele de finanțare. Petre-Florin Manole a declarat, la emisiunea Decisiv, moderată de Cătălina Porumbel, că banii pot fi luați din încasările suplimentare din TVA, a cărui majorare a fost suportată tot de oameni.

Impactul bugetar al măsurilor din pachetul de solidaritate propus de PSD se ridică la 2,3 miliarde de lei, a declarat Petre-Florin Manole, care a adăugat că ideal ar fi să fie adoptat „în marja legii bugetului pentru că e vorba de cheltuieli semnificative”. Întrebat de unde ar putea fi suportat costul acestor măsuri, ministrul Muncii a răspuns:

„Din bugetul țării. De acolo de unde luăm banii pe care orice cheltuială pe care o face acest Guvern. Există multe linii pe care bugetul anului trecut a crescut. Vă dau un exemplu, creșterea cred că e de vreo 12 miliarde de colectare la TVA. S-a făcut preponderent prin creșterea colectării în sensul că s-au găsit niște răufăcători și au fost puși la plată? Sau din creșterea extraordinar de mare și împovărătoare a unor prețuri la niște alimente?”

Petre-Florin Manole s-a arătat sigur că acest pachet nu va întâmpina vreo rezistență din partea premierului.

„În primul rând, sunt foarte sigur de trei lucruri. Unu: că acest pachet va fi adoptat. Doi: că nu există contraargumente la el. Eu, când am venit cu acest pachet, v-am dat niște argumente. Oricine are altă părere trebuie să vină cu niște contraargumente, și nu văd care ar fi ele. Nu îl bănuiesc pe Ilie Bolojan că ar veni cu contraargumente la aceste teme. Și trei: da, pentru PSD e un pachet extrem de important, de la care nu avem de gând să abdicăm”, a declarat minstrul.

Întrebat dacă social-democrații iau în calcul să iasă de la guvernare în cazul în care Bolojan refuză, Manole a insistat că nu se va ajunge la acest scenariu.

„Nu cred că vom fi în situația aia. Vă spun cu siguranță că nu vom fi în situația aia. Nu e cazul. Acest pachet va trece. Veți vedea în maxim două săptămâni”, a spus Manole.

Acesta a arătat că nu este singura bătălie pe care PSD a câștigat-o în această Coaliție. „În 2025, jumătate de an s-a spus că salariul minim nu va crește și salariul minim a crescut și va fi în vigoare în această vară. E o bătălie pe care am câștigat-o”, a spus ministrul.

Manole a insistat, de asemenea, că nu se pune problema ca PSD să nu voteze bugetul, deoarece este convins că măsurile propuse de social-democrați vor fi adoptate.

Ce propune PSD în pachetul de solidaritate

În pachetul de solidaritate, PSD propune majorarea indemnizației pentru copiii cu dizabilități și a beneficiilor pentru copiii din familii vulnerabile, eliminarea mamelor și taților care se află în concediu de creștere a copiilor și a veteranilor de război de la plata contribuției de sănătate, dar și ajutoare „one-off” pentru pensionari.

Ajutoarele pentru pensionari ar urma să fie împărțite după cum urmează:

600 de lei pentru pensionarii cu indemnizația între 2.000 și 3.000 de lei (1 milion);

800 de lei pentru pensionarii cu indemnizația între 1.500 și 2.000 de lei (600.000);

1000 de lei pentru pensionarii cu indemnizația sub 1.500 de lei (1,2 milioane):

„Situația o impune și în 2026. Este vorba de sprijin pentru 2,8 milioane de pensionari, acei pensionari cu pensii sub 3.000 de lei și care simt cel mai greu povara inflației, creșterile de prețuri. Pentru aceste categorii avem 1.000, 800 sau 600 de lei în două tranșe. Jumătate pentru luna aprilie, jumătate pentru luna decembrie. Ne-am gândit ca și în anii trecuți la vârfurile de cheltuieli pentru fiecare familie. Inflația a lovit cel mai mult în cei care își cheltuiesc cea mai mare parte din venituri pe consum”, a spus ministrul Muncii.

