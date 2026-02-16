Ministrul Manole vrea să majoreze indemnizația copiilor cu dizabilități: „Între 80 și 460 de lei/lună, nu e un efort bugetar prea mare”

Indemnizația de handicap pentru 82.143 de copii cu dizabilități ar urma să fie majorată, la propunerea PSD. Foto: Guvernul României

Ministrul Petre-Florin Manole a declarat, luni, la Antena 3 CNN, că PSD a propus, în cadrul Coaliției de guvernare, acordarea unui sprijin pentru copiii cu dizabilități, pentru a compensa banii pierduți ca urmare a înghețării alocațiilor. Petre-Florin Manole a anunțat că a propus suplimentarea ajutoarelor pentru copiii care suferă de diverse dizabilități cu 100 de milioane de lei, astfel încât aceștia să primească, în plus, între 80 și 460 de lei pe lună.

Ministrul Muncii a propus majorarea sprijinului acordat pentru 226.451 de copii din familii vulnerabile sau care suferă de dizabilități. Impactul bugetar ar fi de 320.000.000 de lei.

„Am gândit în oglindă cu înghețarea alocațiilor, care ar fi costat undeva la un miliard de lei. Am și eu un copil. Știu ce înseamnă cheltuieli, dar nu mă plâng că am venituri prea mici pentru că nu am, sunt bine. Pentru copilul meu 30 de lei în plus sau 25 de lei în plus la alocație, nu ar fi însemnat ceva extraordinar pentru bugetul familiei. Dar pentru multe familii din această țară, 30 de lei, 50 de lei, 100 de lei pe lună înseamnă foarte mult. Să nu reducem cheltuieli sacrificând bugetele familiilor care au copii cu dizabilități. Între 80 și 460 de lei pe lună, ăsta nu e un efort bugetar prea mare”, a spus Petre-Florin Manole la Antena 3 CNN.

În cadrul acestui pachet, ar urma să fie majorată indemnizația de handicap pentru 82.143 de copii cu dizabilități, un impact bugetar de 100.000.000 de lei. Măsura nu a fost deocamdată agreată în Coaliție, a atras atenția ministrul.

„La pachetul pentru copii avem grupuri țintă de trei feluri: copii cu dizabilități care au niște niveluri de beneficii, n-am venit punctual la fiecare beneficiu cu o creștere, am zis să venim cu o anvelopă bugetară suplmentară de peste 25% față de cheltuiala anterioară. Dacă agreăm în Coaliție această anvelopă dup-aia putem să ne uităm împreună.

Propunerea mea ar fi să creștem un pic mai mult procentual la copiii cu beneficii mai mici și un pic mai puțin la copiii cu beneficii mai mari. Impactul bugetar pe anul trecut a fost de 400 de milioane, acum dacă punem 100 de milioane în plus putem redistribui aici pentru cei mai oropsiți o sumă un pic mai mare. Nu rezolvăm problema, e doar un mod de a compensa un pic o situație dificilă”, a spus ministrul.

Întrebat cum a ajuns Guvernul României să taie de la cei mai vulnerabili dintre cetățeni, Manole a spus că e rezultatul a zeci de ani de discurs nedrept.

„Am avut timp de mulți ani de zile un discurs nedrept, incorect din punct de vedere al cifrelor și statistic despre chetuielile cu asistența socială din această țară. Nu sunt prea mari comparativ cu alte state europene. A avut succes acest discurs pentru că au existat exemple de fraude, dar trebuia să combatem frauda 30 de ani nu să îi pedepsim pe toți”, a spus ministrul.

Acesta a continuat: „Pentru tăierile de la categoriile vulnerabile trebuie să răspundă cine le-a gândit”.