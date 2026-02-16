Manole, despre eliminarea CASS-ului la mame și veterani: O măsură de reparație morală. Nu presupune efort bugetar foarte mare

Ministrul Muncii, Florin Manole. Foto: Captură Antena 3 CNN

Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus luni că eliminarea CASS pentru mame și veterani este „o măsură simbolică” și nu ar trebui luat în calcul impactul bugetar. „Este vorba de o măsură de reparație morală, pentru că nu presupune vreun efort bugetar foarte mare”, a spus el, în direct la Antena 3 CNN.

„România are nevoie de o politică demografică. Doar a scuti de CASS, adică a reveni la o situație pe care am avut-o până la sfârșitul anului trecut, nu este suficient, dar este totuși un pas înainte. În loc să mergem în direcția bună, aceea de a avea o politică demografică de care toată Europa simte nevoia, noi am mers puțin în direcția greșită. Este vorba de peste 140.000 de beneficiari, majoritatea mame, care ar fi scutite. Deci, din martie, dacă am putea să ne așezăm tot în marja anterioară.

Au fost multe măsuri luate cu PSD la masă, dar, în același timp, am spus public, în conferințe de presă și în dezbateri, prin vocea președintelui partidului, a miniștrilor sau a multor altor membri, cu ce nu suntem de acord, de exemplu CASS la pensii”, a spus Manole.

Astfel, Manole spune că nu este vorba despre impactul bugetar, ci despre „o măsură simbolică”.

„Am avut câștig de cauză, alteori nu am avut câștig de cauză, dar suntem totuși un partid de stânga între trei partide de dreapta.

Este o măsură simbolică, nu este vorba despre un impact bugetar. În sensul recunoștinței pentru niște oameni care s-au jertfit, din fericire nu cu prețul vieții, dar totuși cu niște repercusiuni pentru această țară. Este vorba, încă o dată, de o măsură de reparație morală, pentru că nu presupune vreun efort bugetar foarte mare.

Sunt lucruri pe care le-am spus la masă, care au generat dezbatere publică, inclusiv mai aspră, inclusiv critică la adresa noastră, și care au rămas în vigoare. De exemplu, plafonarea prețurilor la alimente, un lucru pe care ministrul Barbu l-a făcut cu mult înainte de Guvernul Bolojan, dar pe care a reușit să îl mențină în vigoare și în acest guvern. A fost un lucru important. Gândiți-vă cum ar fi arătat inflația fără această măsură. Am văzut că vine acum cu o altă măsură suplimentară, o idee extrem de bună în această legătură”, a adăugat el.

PSD propune eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru mame, pentru veterani de război și pentru beneficiarii de venit minim de incluziune. Astfel, peste 500.000 de familii ar urma să beneficieze de pe urma acestei măsuri sociale.