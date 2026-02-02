PSD vrea eliminarea CASS pentru mame și pentru alte categorii sociale: "Peste 500.000 de familii ar putea beneficia"

Peste 500.000 de familii ar urma să fie scutite de plata CASS. Foto: Getty Images

Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat, luni, într-o conferință de presă măsurile sociale incluse în propunerea PSD privind un “Pachet de solidaritate”.

PSD propune eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru mame, pentru veterani de război și pentru beneficiarii de venit minim de incluziune. Astfel, peste 500.000 de familii ar urma să fie scutite de plata CASS, a precizat Florin Manole.

Florin Manole a anunțat și un sprijin pentru copiii din România care sunt în cele mai dificile situații: copiii cu dizabilități, care au beneficii sociale foarte scăzute cuprinse între 80-460 de lei, și pentru copiii din familii monoparentale, care primesc venit minim de inclusiziune. Pentru aceste categorii, PSD propune o creștere.

Ce alte măsuri sunt cuprinse în "Pachetul de solidaritate"

Măsura ar urma să îi vizeze și pe copiii care se duc la grădiniță și care vin din familii foarte sărace.

Pensionarii cu pensii mici ar urma să primească ajutoare în funcție de venituri după cum urmează:

1000 lei – 500 lei în aprilie și 500 în decembrie, pentru pensionari cu o pensie mai mică de 1500 lei.

800 lei – 400 lei în aprilie și 400 lei în decembrie, pentru pensionari cu o pensie cuprinsă între 1501 lei și 2000 lei

600 lei – 300 lei în aprilie și 300 lei în decembrie, pentru pensionari cu o pensie cuprinsă între 2001 și 3000 lei”.

Potrivit ministrului Muncii, este vorba de un impact bugetar de 320 de milioane de lei, iar în cazul sprijinului pentru pensionari este vorba de un impact bugetar în jur de 2,3 miliarde de lei.

Sorin Grindeanu a precizat că “Pachetul de solidaritate” nu va fi adoptat separat în parlament, ci se va regăsi în buget.

Întrebat când ar urma să fie adoptat bugetul, Sorin Grindeanu a spus: “Pe finalul acestei luni, ar trebui să își termine procedurile Ministerul de Finanțe și să vină în Parlament”.