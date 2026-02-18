Scandal în Parlament. Doi senatori s-au îmbrâncit. Victoria Stoiciu: „Un coleg suveranist umbla să agreseze colegii”

Scandal în Senatul României. Foto: Captură video

O încăierere între doi senatori a avut loc, miercuri, în Parlamentul României, chiar în timpul ședinței de plen.

Potrivit primelor informații, în altercație au fost implicați senatorii Liviu Fodoca (Grupul PACE) și Ionel Floroiu (PSD).

La incident ar fi fost martoră senatoarea PSD Victoria Stoiciu.

Potrivit imaginilor din Senat, senatorul Fodoca o filma cu telefonul pe senatoarea Stoiciu și avea un comportament agresiv, moment în care a intervenit colegul acesteia, senatorul Ionel Floroiu, care l-ar fi bruscat pe Fodoca.

Victoria Stoiciu a explicat la Antena 3 CNN contextul în care a avut loc acest incident.

„Deci s-a întâmplat următorul lucru: colegii noștri senatori din tabăra suveranistă au părăsit sala de plen, deși ei sunt plătiți ca să participe la dezbateri și la vot. Au părăsit sala de plen în semn de protest. Au plecat, au rămas doi dintre ei, care încălcau vădit și pe față regulamentul, pentru că nu este voie să filmezi, să te apropii de colegi și să-i filmezi. Poți să filmezi stând în banca ta. Asta spune regulamentul.

Victoria Stoiciu: Am să sesizez Biroul Permanent în legătură cu comportamentul senatorului Fodoca

Nu mergi pe la colegi cu telefonul, este clar împotriva regulamentului. Asta făcea acest coleg, Fodoca (Liviu, grupul PACE, n.r.) în loc să muncească, să voteze, să asculte dezbaterile. Umbla să agreseze colegii. Sigur că o să fac o sesizare la Biroul Permanent pentru că a încălcat regulamentul. Nu este prima dată, dar mi s-a umplut paharul.

Nu putem să acceptăm această batjocură. Oamenii aceștia nu sunt plătiți ca să facă circ și să filmeze. A început să țipe la un moment dat, deși eu i-am vorbit civilizat și i-am spus 'Vă rog frumos', l-am îndemnat să respecte regulamentul, să părăsească sala. Aceasta a început să țipe la un moment dat și colegii au intervenit, pentru că au crezut că e o agresiune”, a spus Stoiciu.

Ionel Floroiu: Am intervenit crezând că Victoria Stoiciu este agresată

Ionel Floroiu (PSD) a explicat, la rândul său, cum a ajuns să fie implicat în incidentul violent cu senatorul Fodoca.

"Am intervenit din postura de a-mi apăra colega, nu din alte motive.

I-am cerut să nu mai filmeze prin sală, atâta i-am spus.

Sunt cel care a cerut ca domnul senator de la PACE să ia loc în bancă, să nu mai filmeze (din sală)", a spus parlamentarul la Antena 3 CNN.