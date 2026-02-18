Va ninge în continuare în București: Alerta meteo Cod portocaliu a fost prelungită. Prognoza meteo actualizată de ANM pentru Capitală

1 minut de citit Publicat la 10:47 18 Feb 2026 Modificat la 10:50 18 Feb 2026

Ninsoare în București, în noaptea de 17 spre 18 februarie 2026. Sursa foto: Agerpres Foto

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri o prognoză specială pentru intervalul 18 februarie 2026, ora 10:00 – 19 februarie 2026, ora 10:00, valabilă pentru București, anunțând în continuare ninsori abundente și depunerea unui strat consistent de zăpadă

Potrivit meteorologilor, cerul va fi noros și va continua să ningă până spre orele după-amiezii. La sfârșitul intervalului de avertizare, grosimea totală a stratului de zăpadă va depăși 50 de centimetri. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi cuprinsă între 2 și 3 grade Celsius, în timp ce minima va coborî între -5 și -3 grade Celsius.

În intervalul 18 februarie, ora 10:00 – 19 februarie, ora 10:00, pentru municipiul București este în vigoare o avertizare meteorologică cod portocaliu, ce vizează ninsoare și strat consistent de zăpadă.

ANM precizează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, mesajul poate fi actualizat, inclusiv prin emiterea unor avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Vreme deosebit de rece, ninsori şi viscol, la nivelul întregii ţări, până joi dimineaţa

Meteorologii au emis, miercuri, o nouă informare de vreme rece, precipitaţii în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului şi viscol, valabilă până joi dimineaţa în întreaga ţară.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 18 februarie, ora 10:00 - 19 februarie, ora 10:00, vremea se va menţine rece în Moldova, estul Munteniei şi în Dobrogea, unde temperaturile maxime se vor încadra între -6 şi zero grade. Temperaturile minime vor fi în general negative la nivelul întregii ţări şi se vor încadra între -8 grade şi un grad.

De asemenea, în jumătatea de est a ţării va continua să ningă viscolit, vântul va avea viteze de 50 - 70 km/h, iar în Carpaţii Meridionali şi de Curbură vor fi rafale de 70 - 90 km/h, condiţii în care vizibilitatea va fi scăzută.

În zonele afectate se va depune strat nou de zăpadă cu grosimi, în medie, de 10 - 20 cm şi se vor acumula cantităţi de apă de 10 - 15 l/mp, local de peste 20 l/mp în sud-estul teritoriului.