O carte antică a devenit bestseller la 2.000 de ani de la prima sa publicare

Iulius Caesar, a cărui biografie, împreună cu cea a 11 împărați romani, este documentată în "Viețile Cezarilor". Sursa colaj foto: Getty Images

O carte veche despre viețile împăraților romani a intrat în clasamentul Sunday Times Hardback Non-Fiction Bestseller List, marcând o performanță literară rară pentru un text istoric, a relatat Greek Reporter. Este vorba despre "The Lives of the Caesars" (n.r.: "Vieţile Cezarilor"), care a devenit bestseller la 2.000 de ani de la prima sa publicare.

O carte antică devine bestseller la 2.000 de ani de la prima sa publicare

"The Lives of the Caesars", scrisă inițial în latină de istoricul roman Suetonius la începutul secolului al II-lea, a fost tradusă de istoricul și co-prezentatorul podcastului "The Rest Is History", Tom Holland. Potrivit sursei citate, este prima carte clasică non-ficțiune cu copertă cartonată de la "Penguin Classics" care ajunge în top.

Colecția de 12 biografii detaliază domnia lui Iulius Caesar și a primilor 11 împărați romani, oferind un amestec de perspective politice, scandaluri personale și analiză psihologică. Statutul de bestseller al cărții evidențiază o fascinație reînnoită pentru Roma antică, care a cunoscut o creștere recentă a interesului pentru cultura populară.

Fascinație reînnoită pentru Roma

Popularitatea volumului vine la aproximativ un an și jumătate după un trend viral pe rețelele sociale, în care femeile îi întrebau pe bărbați cât de des se gândesc la Imperiul Roman, declanșând discuții ample despre influența sa durabilă. Tom Holland consideră că atracția pentru Roma se explică prin legăturile culturale profunde cu lumea modernă.

Potrivit istoricului britanic, Roma a fost "întotdeauna" civilizația antică față de care britanicii și occidentalii au simțit cea mai mare apropiere. Marea Britanie a făcut parte din Imperiul Roman, iar alfabetul englez provine din latină.

"Ne simțim, poate, mai apropiați de romani decât de egipteni sau asirieni", a declarat Tom Holland.

El a subliniat, de asemenea, că Roma a modelat înțelegerea modernă a puterii. Guvernul Statelor Unite a fost inspirat de Republica Romană, însă sistemul roman a sfârșit prin a se transforma într-o conducere a unui singur om. Această evoluție istorică alimentează dezbateri permanente despre democrație și riscurile autoritarismului.

"Sistemul republican a fost modelat după cel al Romei antice, dar Republica (n.r.: Romană) a ajuns să devină o autocrație, iar în America a existat mereu această teamă, această anxietate că un sistem republican de guvernare ar putea sfârși într-o autocrație şi, în prezent, cred că această teamă are o relevanță aparte", a explicat Tom Holland, au mai scris cei de la GreekReporter.com.

O poveste atemporală despre putere și scandal

Suetonius a scris "The Lives of the Caesars", cunoscută și sub numele de "Cei doisprezece Cezari", în timpul domniei împăratului Hadrian. Spre deosebire de relatările istorice tradiționale, cartea se citește precum o rubrică de bârfe din Antichitate, fiind plină de detalii scandaloase despre viața personală și stilul de conducere al împăraților.

"Cred că motivul pentru care a fost mereu populară este faptul că abundă în cele mai senzaționale bârfe. Este un fel de Popbitch al Romei antice. Este plină de scandaluri și detalii extraordinare, dar este și foarte pătrunzătoare din punct de vedere psihologic. Are calitatea unei rubrici mondene de înalt nivel intelectual", a spus Holland.

Editorul Stuart Proffitt, de la Penguin Press, a sugerat că lucrarea lui Suetonius ar fi ocupat primele locuri în topurile de vânzări dacă acestea ar fi existat în Roma antică. Acum, la două milenii distanță, traducerea sa stârnește interesul cititorilor contemporani.

Mediul digital a contribuit la creșterea popularității cărții. Podcastul lui Holland, "The Rest Is History", a lansat patru episoade despre Suetonius în aceeași lună în care a înregistrat 17,5 milioane de descărcări. Răspândirea largă a emisiunii a ajutat, cel mai probabil, la aducerea volumului în atenția unui public nou.

Traducerea trecutului pentru prezent

Istoricul Tom Holland a comparat procesul de traducere a operei lui Suetonius cu o căsnicie – un demers intim, care necesită timp și răbdare.

"Petreci mult timp, o perioadă îndelungată, cu cineva a cărui companie crezi că îți va face plăcere, așa că este întotdeauna bine să descoperi că, într-adevăr, așa este", a spus specialistul britanic.

Aducerea textului în limba engleză contemporană presupune nu doar acuratețe lingvistică, ci și redarea vocii și a stilului narativ al lui Suetonius. Faptul că volumul a devenit bestseller sugerează că, chiar și după 2.000 de ani, figurile puternice ale istoriei continuă să fascineze publicul modern.