Dragoş Pîslaru, după decizia CCR privind pensiile magistraților: Am transmis CE. Îndeplinim reforma, termenul a fost depăşit

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat miercuri după-amiaza, la Antena 3 CNN, că a transmis, informal, Comisiei Europene decizia istorică a Curţii Constituţionale privind tăierea pensiilor magistraţilor. Întrebat care sunt şansele ca ţara noastră să recupereze 231 de milioane de euro din PNRR, oficialul a spus că nu poate vorbi în procente şi a subliniat că, în trecut, au existat state membre care, prin depăşirea de termene, nu au primit banii. "Comisia Europeană nu comentează până nu văd până la capăt desăvârşit jalonul. Asta înseamnă să vedem legea promulgată", a mai spus Dragoş Pîslaru.

Dragoş Pîslaru: Am transmis CE. Îndeplinim reforma, termenul a fost depăşit

Ministru PNL al Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, a comentat declaraţiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, care a spus despre acesta că trebuie să îşi facă treaba, respectiv să recupereze cei 231 de milioane de euro. "(...). Îl asigur pe domnul Grindeanu şi vă asigur şi pe dumneavoastră că treaba mi-am făcut-o, o fac în continuare şi o fac cu profesionalism şi reprezentând bine România", a spus ministrul Proiectelor Europene.

Întrebat de Mădălina Mihalache, moderatoare a emisiunii "Decisiv", care sunt şansele ca România să recupereze cei 231 de milioane de euro, Dragoş Pîslaru a răspuns astfel: "Aş vrea să spun că s-a făcut dreptate, că este un pas crucial către echitate şi sustenabilitate. Este o victorie a Guvernului Ilie Bolojan şi a prim-ministrului şi, în acelaşi timp, să vă asigur nu numai că eu o să-mi fac treaba, mi-am făcut-o şi până acum, şi că, dacă s-a ajuns în această situaţie, s-a ajuns pentru că Guvernele anterioare nu şi-au făcut treaba şi pentru că, se pare că atunci când trebuiau să se întâlnească anumiţi judecători de o anumită filieră politică nu şi-au făcut treaba şi au avut altă treabă în altă parte".

Ulterior, Dragoş Pîslaru a mai făcut următoarele precizări: "Eu vă asigur că astăzi, am vorbit deja, informal, am transmis Comisiei Europene faptul că am depăşit acest moment crucial, urmărim în acest moment elaborarea Cover Note-ului, adică documentul justificativ, care, împreună cu dovada, adică publicarea în Monitorul Oficial a promulgării legii constituie, în sfârşit, îndeplinirea jalonului şi că, imediat cum o să avem aceste lucruri, le urcăm în sistemul de comunicare oficială cu Comisia Europeană".

La întrebarea "Ce v-au spus reprezentanţii Comisiei Europeane astăzi?", Dragoş Pîslaru a spus: "Comisia Europeană nu comentează până nu văd până la capăt desăvârşit jalonul. Asta înseamnă să vedem legea promulgată. Deci, n-au ce să comenteze, deocamdată, decât să ia act de informarea pe care am făcut-o".

Despre decizia istorică a Curţii Constituţionale a României de astăzi, premierul Ilie Bolojan a transmis următorul mesaj: "Ea (n.r.: decizia CCR) confirmă corectitudinea demersului Guvernului României. Reforma pensiilor speciale a fost cerută cu insistenţă de societatea românească şi reuşim un pas mare spre echitate. Totodată, din acest moment, vom face demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR aferent acestei reforme".

După decizia CCR, prim-ministrul României a anunțat că Guvernul va face demersurile pentru recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR, aferente jalonului privind reforma pensiilor speciale.

Dragoş Pîslaru: Există state membre care, prin depăşirea de termene, nu au primit banii

Întrebat dacă oficialii din cadrul CE a notificat oficial România că a pierdut acei bani, întrucât în urmă cu trei luni nu a existat oficial legea tăierii pensiilor speciale, intrată în vigoare şi abia urmează să o avem, Dragoş Pîslaru a spus că nu.

"Comisia Europeană, în ultima reuniune formală despre care am vorbit şi în public, ne-a spus că nu consideră îndeplinit jalonul, pentru că nu există dovezi, lucru care era foarte clar în acel moment şi că nu ne trimit, dacă ţineţi minte, că nu ne trimit informarea oficială până pe data de 11 februarie, când era un termen de-al CCR. După aceea, am avut confirmarea informală de la Comisie că redactau scrisoarea de răspuns, care n-avea cum să fie una pozitivă. Dar, până acum, noi n-am primit încă notificarea oficială. Deci, suntem într-o zonă gri în care noi sperăm să trimitem în sistem cât mai repede această dovadă şi solicitarea de revizuire sau de reanalizare", a mai explicat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Despre şansele ca România să primeasă cei peste 200 de milioane de euro, Dragoş Pîslaru a spus:

"Nu pot estima în modul acesta (n.r.: răspunsul la întrebarea «Există 50% şanse ca România să primească cei 231 de milioane de euro?»). Pe fond, îndeplinim reforma, termenul, însă, a fost depăşit. (...). Este foarte clar acest risc, pentru că am depăşit termenele.

Există o experienţă a altor state membre, care, prin depăşirea de termene, au fost penalizaţi, deci, nu li s-au acordat banii. Deci, plecăm de la o situaţie care nu ne avantajează. Pe de altă parte, noi aducem argumentaţie că Guvernul şi-a făcut treaba la timp şi a pus proiectul, care, într-un final, a fost adoptat şi sperăm şi promulgat, astfel încât putem spune că au fost factori care n-au ţinut de decizia guvernamentală.