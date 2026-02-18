Bolojan anunță că începe „demersurile” pentru recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR, după decizia CCR pe pensiile speciale

Premierul Ilie Bolojan. Foto: Guvernul României

Curtea Constituțională a României a respins miercuri sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților și a stabilit că actul normativ este constituțional. După decizia CCR, premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va face demersurile pentru recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR, aferente jalonului privind reforma pensiilor speciale.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan salută decizia Curții Constituționale în privința pensiilor ocupaționale ale magistraților. Ea confirmă corectitudinea demersului Guvernului României. Reforma pensiilor speciale a fost cerută cu insistență de societatea românească și reușim un pas mare spre echitate. Totodată, din acest moment vom face demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR aferent acestei reforme”, a transmis Bolojan.

În urmă cu o săptămână, după ce CCR a amânat a cincea oară o decizie, ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, scria că „România a pierdut cele 231 de milioane de euro”.

„A cincea amânare consecutivă la CCR. România a pierdut oficial 231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili, din cauza unui nou tertip al ICCJ”, scria Pîslaru.

Ulterior, ministrul a precizat că nu a existat însă o comunicare oficială din partea Comisiei. România trebuia să împlinească jalonul privind reforma pensiilor speciale încă de la finalul anului trecut.

Proiectul Guvernului, asumat prin angajarea răspunderii în Parlament pe 2 decembrie 2025, propune creșterea treptată a vârstei de pensionare la 65 de ani și plafonarea pensiei la maximum 70% din ultima indemnizație netă.

Curtea Constituțională a României a amânat de cinci ori decizia pe obiecția ÎCCJ la reforma pensiilor, cu termene din decembrie 2025 până la 18 februarie 2026.