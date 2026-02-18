Un nou font cu scrisul de mână al lui Michelangelo va fi introdus în urma unui acord dintre Vatican şi Microsoft

Pentru realizarea noului font s-au analizat mii de foi, pergamente și hârtii pe care Michelangelo le trimitea în mod regulat oficialilor Vaticanului. Sursa foto: Getty Images

Un nou font pentru computer este pe cale să fie lansat, permițând oricui să scrie un text în stilul lui Michelangelo, ca și cum ar fi scris un e-mail sau un document acum patru secole. Noul font va fi disponibil pentru documentele Office şi s-a născut în urma unui acord între Vatican şi Microsoft.

Procesul de colaborare inițiat de Microsoft și Vatican acum câțiva ani a fost acum îmbunătățit și mai mult odată cu introducerea unui nou font inspirat de manuscrisele lui Michelangelo. Pentru a-l crea, informaticienii de la Microsoft au analizat o cantitate vastă de materiale păstrate în arhivele de la Fabbrica di San Pietro. Acestea includ scrisori, note personale și tehnice, precum și planuri detaliate pentru bazilica aflată la acea vreme în construcție, relatează Il Messaggero.

Mii de foi, pergamente și hârtii pe care Michelangelo le trimitea în mod regulat oficialilor Vaticanului pentru a-i informa despre idei noi, solicitări de fonduri și progresul vastului șantier deschis după decizia Papei Iulius al II-lea de a demola vechea bazilică constantiniană, acum în ruină, și de a construi un monument maiestuos și unic pe locul acesteia.

Fontul a fost anunțat de cardinalul Mauro Gambetti. „A fost creat un nou font instituțional, Michelangelus, inspirat de scrisul de mână al lui Buonarroti”, a declarat acesta, vorbind despre cea de-a 400-a aniversare a construcției sale și despre celebrările în curs de desfășurare pentru comemorarea acestui moment. „A fost realizat un studiu foarte amănunțit al manuscriselor lui Michelangelo, iar de acolo, scrisul său de mână a fost adaptat la formatul digital. Pe lângă litere, numerele, pe care Michelangelo le-a scris de mână, au fost redate într-un mod uimitor: fiecare număr arăta ca o operă de artă.”

Noul font „va fi inclus în portofoliul Microsoft Office, cu care colaborăm de ani de zile. Va fi pus la dispoziție gratuit.” Întrebarea pe care mulți și-o pun este dacă fontul Michelangelus va fi folosit de Leon al XIV-lea pentru corespondența sa privată.

Sfințirea Bazilicii Sfântul Petru, așa cum arată astăzi, a avut loc pe 18 noiembrie 1626, în timpul pontificatului Papei Urban al VIII-lea. Pentru a sărbători importanta aniversare, au fost pregătite mai multe inițiative: o aplicație pentru sărbători, cu traduceri simultane în 60 de limbi, și un permis inteligent care va permite accesul în timp real la cupolă și la terasă, unde va fi deschis un bistro de 100 de metri pătrați.

Cardinalul Gambetti consideră că prezența unui bar mare unde să se poată savura pizze mici ar fi în concordanță cu decorul locului: „Zona de răcoritoare este un serviciu, iar dacă toaletele nu încalcă sacralitatea locului, nici zona de răcoritoare nu o face. O putem considera un loc pentru pelerini, de aproximativ 100 de metri pătrați, care dublează spațiul existent: cei care au fost deja pe terasă au văzut zona de răcoritoare de acolo, potolindu-și setea și mâncând un sandviș sau un panini pentru cei care, poate după ce au așteptat ore întregi, sau după ce au urcat pe terase sau pe cupolă, au nevoie de ceva de mâncare.”