Grindeanu: PSD nu renunţă în niciun caz la măsurile propuse pentru mame şi pensionari. Înseamnă 3,5 miliarde de lei

Sorin Grindeanu, preşedintele Partidului Social Democrat. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că nu va renunţa la seria de măsuri sociale, destinate pensionarilor, veteranilor, mamelor şi persoanelor cu dizabilităţi. Potrivit oficialului, tot acest pachet reprezintă aproape 3,5 miliarde de lei din bugetul de stat estimat la circa 2.000 de miliarde de lei. "Propunerile PSD pe pachetul de solidaritate, care sunt ţintite către oamenii care au suferit, au salarii mici", a menţionat liderul social-democrat în faţa jurnaliştilor.

După şedinţa Camerei Deputaţilor de astăzi, Sorin Grindeanu a anunţat că va pune în discuție în Coaliției pachetul social pe care PSD l-a pregătit pentru persoanele cu venituri mici și pensionari.

"Vă rog să vă faceţi o imagine în mare: vorbim despre un buget de vreo 2.000 de miliarde, plus - minus câteva zeci de miliarde. Deci, despre acest buget vorbim: de 2.000 de miliarde. Propunerile PSD pe pachetul de solidaritate, care sunt ţintite către oamenii care au suferit, au salarii mici, pensionari, oamenii a căror viaţă s-a schimbat, a devenit foarte grea din cauza acestor tăieri, tot acest pachet înseamnă undeva până în 3,5 miliarde. De la 2.000 de miliarde.

Aşa că vă rog frumos să vă gândiţi la următorul lucru: PSD-ul, în niciun caz, nu renunţă la acest pachet, care se adresează pensionarilor cu acel ajutor one-off, CASS-ul – pentru mame, pentru veterani, pentru foştii deţinuţi politici, persoane cu dizabilităţi. Toate aceste lucruri sunt prinse în acele măsuri, pe care le ştiţi, le-am prezentat şi eu, şi colegii mei, le-a prezentat şi Florin Manole, şi care sunt obligatorii", a declarat liderul social democrat în timpul unei declaraţii, oferită azi, după ora prânzului..

Ulterior, Sorin Grindeanu a mai făcut următoarele precizări: "A rămas că, în aceste zile, ne vom întâlni în Coaliţie să discutăm despre buget – primele discuţii. Probabil, la începutul săptămânii viitoare va exista o şedinţă de Guvern care, prin ordonanţă de urgenţă, cele două ordonanţe – cea pe administraţie şi cea pe relansare economică – vor fi adoptate luni sau marţi.

Singur, principala preocupare atât a Guvernului, cât şi a Coaliţiei este să avem cât mai repede un buget. Din punctul meu de vedere, oricum s-a-ntârziat foarte mult".

Întrebat despre norma de hrană, Sorin Grindeanu a răspuns astfel: "Înţeleg că forma pe care a pus-o în transparenţă acum domnul ministru Cseke Attila este una care nu conţine eliminarea normei de hrană, ceea ce este un lucru foarte bun, susţinut şi de noi".