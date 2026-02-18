Un pilot de dronă ucrainean a descoperit un depozit rusesc ascuns, plin cu cai și mașini vechi: "Nu ne așteptam să vedem asta"

Un pilot de dronă ucrainean a descoperit un depozit rusesc ascuns, plin cu cai și mașini vechi. FOTO X 82nd Air Assault Brigade

Un pilot ucrainean de drone a povestit pentru Business Insider cum a descoperit un "arsenal" rusesc format din cai și mașini Lada. Se aștepta ca în depozotul găsit să fie vehicule blindate, da descoperirea l-a surprins. Imaginile filmate au ajuns virale, în condițiile în care rușii au fost observați tot mai des folosind mijloace de transport neconvenționale, precum cai sau biciclete.

Pilotul, numit Cosmos în articol, a ghidat drona deasupra depozitului distrus, ghidând-o printr-un colț al acoperișului, acolo unde se formase o gaură.

Unitatea de drone a lui Cosmos, "Wild Division", suspecta că acolo era un nod logistic pentru soldații ruși, la aproximativ 15 kilomeri de linia de contact, în sudul Ucrainei. În astfel de locuri ascunse se află adesea muniție sau stocuri de combustibil, iar drona era încărcată cu explozibili pentru a le distruge.

Însă, în interior, camera dronei s-a rotit și a arătat ceva ce semăna mai degrabă cu garajul unui fermier. Acolo erau patru mașini civile, două motociclete și doi cai.

"Nu ne așteptam să vedem asta. A fost neobișnuit.Ne așteptam să găsim niște vehicule blindate", a spus pilotul.

Înregistrarea descoperirii a devenit virală săptămâna trecută în Ucraina, în condițiile în care sunt informații și imagini că tot mai des soldații ruși folosesc mijloace de transport atipice pentru atacuri sau misiuni logistice. Pilotul a spus că misiunea sa cu drona a avut loc la începutul lunii februarie.

Sikueta unui cal sau o mașină sunt mai greu de reperat de o dronă, însă folosirea repetată a acestor mijloace de către Rusia a ridicat semne de întrebare despre eficiența tacticilor și dacă Moscova produce suficient echipament militar pentru a-și susține invazia.

Colegii și ofițerii din unitatea de drone din Brigada 82 Asalt Aerian, văzuseră anterior clipuri cu soldați ruși călare, atacând poziții ucrainen, așa cum s-a întâmplat în regiunea Zaporojie luna trecută.

Unitatea de drone nu a precizat unde se afla exact depozitul, dar brigada din care face parte este desfășurată în Donbas.

Mașinile descoperite de Cosmos par să fie Niva, vehicule civile off-road ieftine, din marca rusească Lada.

"Ei tratează toate astea ca pe niște pierderi din start, ca pe ceva ce oricum va fi distrus", a spus el. "Uite, o Niva costă, să zicem, 2.000 de dolari. Un Hummer, pe care Forțele Armate ale Ucrainei îl folosesc în multe locuri, costă 20.000 de dolari, poate și mai mult. Din moment ce pierd echipamentul în asalturi, din punctul ăsta de vedere, de ce să plătești 20.000 de dolari pe un vehicul dacă poți cumpăra 10 Niva cu 20.000?", a spus comandantul unității de drone.

Kremlinul este cunoscut pentru faptul că pune presiune pe linia frontului prin asalturi terestre repetate, trimițând grupuri mici de infanterie pe jos sau în vehicule ieftine aproape de pozițiile ucrainene. Potrivit NATO, până la 25.000 de militari ruși mor în fiecare lună.