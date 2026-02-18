Diana Buzoianu este chemată, din nou, la „Ora Guvernului” de PSD în legătură cu acumularea Mihăileni

Diana Buzoianu, ministra Mediului, este chemată să dea explicații în Parlament. Sursa foto: Agerpres

Ministra USR al Mediului, Diana Buzoianu, este chemată din nou la raport, în Parlament, de grupul parlamentar al PSD de la Camera Deputaţilor, cu privire la „blocarea investițiilor strategice” în cazul acumulării Mihăileni de pe râul Crișul Alb, din Hunedoara. Dezbaterea urmează să aibă loc începând cu ora 16:00.

Partidul Social-Democrat o acuză pe Diana Buzoianu de un „eșec instituțional care a condus la blocarea definitivă a unei investiții strategice pentru județul Hunedoara și pentru România”.

„Solicităm prezența ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor în fața Camerei Deputaților pentru a da explicații clare privind eșecul instituțional care a condus la blocarea definitivă a unei investiții strategice pentru județul Hunedoara și pentru România, precum și pentru a clarifica dacă, sub conducerea sa, ministerul mai este capabil să ducă la capăt proiecte majore de infrastructură în interesul cetățenilor.

În mod grav, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a ignorat atât pozițiile autorităților locale, cât și propriile evaluări instituționale anterioare, care recunoșteau rolul esențial al Acumulării Mihăileni în ceea ce privește protecția populației împotriva inundațiilor, asigurarea apei potabile și industriale, producerea de energie electrică și securitatea hidrologică a unei zone extinse din vestul țării”, a transmis PSD.

În data de 15 decembrie 2025, Diana Buzoianu a fost vizată și de o moțiune simplă în Parlament.

Diana Buzoianu a fost acuzată de incompetență în gestionarea crizei apei din Prahova.

Diana Buzoianu a declarat, după ce moțiunea simplă împotriva sa a trecut de votul Senatului, că nu va demisiona.

„Rezultatul nu este unul surprinzător. Am mers în Parlament pentru că eu chiar cred că este nevoie să fie date toate informațiile necesare. Am asistat la o moțiune bambilici. Rezultatul nu e unul surprinzător: am mers în Parlament pentru că cred că trebuie să fie date toate informațiile necesare. Am spus foarte clar de la început, nu voi ceda, nu îmi voi da demisia, nu voi putea fi șantajată cu funcția”, a spus ministra Mediului.